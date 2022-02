Iniciativa Liberal escolhe fundador do partido Rodrigo Saraiva como líder parlamentar

A Iniciativa Liberal escolheu como futuro líder da bancada parlamentar o número dois e fundador do partido, Rodrigo Saraiva, que foi chefe de gabinete dos liberais no Parlamento na legislatura que agora termina.

Nas eleições de domingo, a Iniciativa Liberal passou de um deputado único – que tinha elegido nas suas nas legislativas de estreia, em 2019 – para um grupo parlamentar de oito deputados, passando a ser a quarta força política, com 4,98% resultantes de 268.414 votos, de acordo com os resultados provisórios e quando falta ainda apurar as votações dos círculos da emigração.

Na primeira reunião dos oito deputados eleitos, que decorreu na quinta-feira, uma das decisões foi a escolha de Rodrigo Saraiva como líder da bancada parlamentar, uma notícia avançada pelo Observador e confirmada pela agência Lusa junto de fonte oficial do partido.

O agora deputado eleito Rodrigo Saraiva, com 45 anos e consultor de comunicação, é um dos fundadores do partido, sendo o membro número dois da Iniciativa Liberal. Na legislatura que agora termina assumiu as funções de chefe de gabinete dos liberais no Parlamento, bem como de assessor de imprensa. Rodrigo Saraiva é vogal da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal.

Nesta reunião foi também decidida a indicação do presidente e deputado eleito da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, para vice-presidente da Assembleia da República. A IL vai também indicar a jovem deputada Patrícia Gilvaz para o lugar de secretária que PS e PSD terão facultado, tendo ainda escolhido Carla Castro para o conselho de administração do Parlamento.