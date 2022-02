Os oito deputados da IL, na sua maioria do núcleo chegado de Cotrim

Quem são as novas caras que vão acompanhar o líder do partido na Assembleia da República – foram eleitos por Lisboa, Porto, Braga e Setúbal.

O grupo parlamentar da Iniciativa Liberal ficou já fechado bem depois da meia-noite com o quarto deputado pelo círculo de Lisboa a entrar em penúltimo lugar na ordenação do método de Hondt, logo a seguir ao último do PSD e de Inês de Sousa Real. Quem são os sete parlamentares que se vão sentar nas cadeiras da ala direita do plenário e que se vão juntar ao líder do partido? Boa parte deles é de um núcleo relativamente chegado de Cotrim.