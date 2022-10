Carla Castro anuncia que é candidata à liderança da Iniciativa Liberal

Carla Castro, a vice-presidente da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal, confirmou nesta terça-feira de manhã que será candidata à liderança do partido nas eleições que se irão realizar na convenção nacional que deverá ser marcada para o mês de Dezembro. Prometeu manter a actual matriz liberal social, política e económica e recusou qualquer inclinação para um maior conservadorismo nos costumes.

Tal como o PÚBLICO noticiara, a deputada anunciou que decidiu entrar na corrida com Rui Rocha, que já declarara no domingo, através das redes sociais, que ia concorrer à liderança da IL, pouco depois de se saber que João Cotrim de Figueiredo iria renunciar ao mandato – e que não tenciona recandidatar-se – para que o partido acertasse calendários internos.

Esta manhã, depois do anúncio no programa Fórum da TSF, Carla Castro fez uma publicação na sua página do Facebook já com a imagem de um cartaz de candidatura onde se pode ler “presidente Iniciativa Liberal” e o mote da sua campanha: “Crescimento e mobilidade social”.

“A oposição ao imobilismo que nos governa e o combate à desesperança no país fazem-se com soluções concretas. Contamos para isso com um programa concreto com boas respostas aos desafios do país, com política e visão alternativas. É para isso que me candidato”, afirma, prometendo novidades nos próximos dias “sobre as ideias, o programa e a equipa proposta”.

Na TSF, a deputada e vogal da direcção executiva afirmou-se motivada para liderar a IL, “para uma nova fase de crescimento, com um programa muito centrado no crescimento e mobilidade social”. E anunciou que é candidata, “com todo o gosto, honra e responsabilidade”.

A Carla Castro não assusta o facto de Cotrim e boa parte da bancada parlamentar (são oito deputados) já se terem assumido apoiantes de Rui Rocha. “Isso é totalmente tranquilo. Isso tem que ver com o timing do anúncio”, argumenta a deputada. “O que interessa são as ideias [liberais]. No dia a seguir às eleições, ambos vamos continuar a contribuir para o crescimento do partido. Cá estaremos todos juntos (...) porque temos um bem maior, que é [conseguir] um Portugal mais liberal”, garante Carla Castro, que falou com Rui Rocha “antes de tomar a decisão” de avançar para a candidatura e que acredita que será uma “campanha construtiva e elevada”.

Rui Rocha já pedira a participação de outros liberais com propostas alternativas e defendeu a IL como a “única alternativa séria ao bloco central e ao socialismo de esquerda”, mas também ao “nepotismo” e “aproveitamento do aparelho do Estado” que caracterizam o Governo do PS. Sobre a questão de uma imagem mais “popular” da IL, o deputado e candidato defendeu que isso se deve materializar em propostas muito concretas para resolver os problemas dos portugueses.

Questionada sobre o que a distingue de Rui Rocha, Carla Castro admitiu que terão diferenças sobre questões da gestão interna do partido e prioridades externas”, embora tenham a mesma “matriz liberal”, que não irão abandonar. E vincou que “ambos, embora de formas diferentes”, contribuíram para o crescimento e consolidação do partido. “Não há uma ruptura, mas novos caminhos e novas fases, e isso tem de ser visto com tranquilidade”, defendeu a actual vogal da direcção executiva, lembrando que “os liberais convivem bem com a concorrência”.

“Não há uma ruptura, mas uma nova fase”, prometeu a liberal. “Há uma grande necessidade de reformas no país (…) e irei apresentar alternativas em que posso fazer a diferença”, prometeu, vincando que irá também aproveitar “o enorme capital que o partido tem”.

A deputada recusou mudanças na matriz da IL e garantiu que irá “respeitar e manter essa matriz liberal em toda a linha económica, política e social, para além da tónica no crescimento e na mobilidade social”. Para essa mobilidade social que defende, é necessária uma verdadeira reforma fiscal, um crescimento da capacidade de empreendedorismo. “Isto tem de ser feito com alternativas credíveis, e estou disposta a levar o liberalismo a outro nível.”

Sobre os comentários de ontem de António Costa, que afirmou que a IL quer “competir com o Chega” na truculência e fazer da política um “lamaçal”, Carla Castro classificou-os de “lamentáveis”. “Não sou populista; sou reformista”, salientou.

Carla Castro foi até há poucos meses a coordenadora do gabinete de estudos do partido – que deixou depois de assumir o mandato de deputada para que foi eleita em Janeiro, pelo círculo de Lisboa, onde era número dois –, e durante os dois anos e meio da legislatura anterior foi um dos braços direitos de Cotrim, quando este era deputado único da IL.