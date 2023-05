Convidado da Iniciativa Liberal filma-se a insultar António Costa no Parlamento. Partido lamenta “embaraço causado”

Partido fez visita guiada a youtuber pelo edifício no dia 26 de Abril, com Tiago Paiva a insultar primeiro-ministro durante encenação de discurso. Partido lamenta incidente.

Um youtuber convidado pela Iniciativa Liberal (IL) para uma visita guiada à Assembleia da República publicou um vídeo em que surge a insultar o primeiro-ministro em pleno hemiciclo. Tomando lugar no púlpito e fingindo estar a discursar para o hemiciclo vazio, o youtuber Tiago Paiva, apresentador do podcast Devaneios, encena um discurso em que apela à defesa ao alojamento local e encerra a declaração desta forma: “Ó [António] Costa, vai para o caralho”.

Publicado há apenas dois dias, o vídeo conta já com mais de 113 mil visualizações no YouTube. Questionada pelo PÚBLICO, a IL diz não poder "condicionar a liberdade de expressão de qualquer cidadão", mas repudia a linguagem adoptada e “lamenta o embaraço” causado à Assembleia da República. O partido diz ainda que o intuito da visita passava por clarificar o funcionamento do Parlamento a mais pessoas, com o objectivo de aproximar os jovens da actividade política. O PÚBLICO enviou perguntas para o youtuber em causa, mas ainda não foi possível obter uma reacção ao incidente.

Pela análise do vídeo, é possível perceber que a visita se realizou no dia 26 de Abril, com o deputado Bernardo Blanco a guiar Tiago Paiva pelas várias salas e corredores da Assembleia da República. Na varanda do edifício, discutem-se as manifestações que tinham ocorrido no dia que antecedeu a gravação, o 49.º aniversário da Revolução dos Cravos. Tiago Paiva deixa ainda claro que está na Assembleia da República a convite do partido, sendo recebido pelo líder liberal, Rui Rocha, e pelo ex-dirigente João Cotrim de Figueiredo.

Num outro momento do vídeo em que se discutiam as peças de arte que remontam para o passado colonialista português, Tiago Paiva referiu-se à ex-deputada Joacine Katar Moreira como “a gaga”.

O vídeo tem sido partilhado nas redes sociais nas últimas horas e motivou várias críticas pela falta de respeito demonstrada na casa da democracia. O vídeo surge algumas semanas após a Iniciativa Liberal ter pedido “respeito institucional” pela Assembleia da República, com o partido a ter entrado em rota de colisão com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, depois de o responsável ter acusado numa conversa privada a IL de falta de “maturidade política”.

O politólogo Bruno Bernardes diz que a IL tem uma comunicação maioritariamente bem enquadrada e arrojada, dedicada a públicos mais jovens. Porém, essa estratégia acarreta riscos. “A IL tem um environment comunicacional que, no meu entender, leva a que muitas das vezes surjam exageros”, explica o membro do Observatório Político, dizendo que tentar roçar o “engraçadinho” nem sempre dá bom resultado.