Gerard Piqué quer mudar o acordo com Shakira de visitas aos filhos

A ex-companheira Shakira terá limitado o tempo que o antigo jogador teria com os filhos e o catalão optou por passar ainda menos dias com os menores. Agora, quer mudar o acordo.

Shakira e Gerard Piqué chegaram a acordo sobre as responsabilidades parentais, em Novembro: a cantora colombiana poderia mudar-se com os filhos de ambos para Miami, EUA, e o antigo jogador de futebol teria direito a passar dez dias por mês com os dois rapazes.

No entanto, a primeira viagem de Piqué aos EUA não terá corrido sobre rodas: Shakira lembrou que o antigo companheiro já tinha passado dois dias do mês de Abril com Milan, de 10, e Sasha, de 8 anos, antes da partida para a Florida, tendo, por isso, apenas direito a mais oito. O atleta não gostou, tendo acabado por encurtar a estada em território norte-americano para apenas seis dias.

Agora, noticiam os media catalães, Gerard Piqué deu entrada com um pedido para a alteração do acordo de Novembro, estando em cima da mesa a possibilidade de dividir a sua residência entre Barcelona e Miami, onde está à procura de casa, e, assim, requisitar a guarda conjunta.

Shakira, de 46, e Gerard Piqué, de 36 anos, separaram-se há quase um ano, após uma relação de 12 anos, mas as querelas apenas têm aumentado de tom à medida que o tempo passa. Depois de terem optado por uma postura tranquila, mesmo tendo em conta o facto de o jogador ter uma outra relação, a cantora lançou, já neste ano, uma música na qual expõe o antigo companheiro e a namorada dele, e com a qual obteve vários recordes do Guinness. A partir de então, o ex-casal tem trocado provocações e acusações.