No novo vegetariano do Porto, o Médio Oriente e o pão são os ingredientes: Cult of Pita

“O pão pita é a base para todos os pratos de assinatura”, explica Eliran Graedge, chef do Cult of Pita, o novo vegetariano da rua Fernandes Tomás, no Porto.

Cozinha do Médio Oriente com um toque português. Assim se apresenta o Cult of Pita, restaurante vegetariano que se fixou no número 652 da Rua Fernandes Tomás, no Porto, e que terá como base o pão pita “Pretendemos criar uma experiência única e excitante de fast food", apresenta-se o projecto

"O pão pita é a base para todos os pratos de assinatura e foi, também, inspiração para a criação do nosso conceito e do nome do restaurante porque adoramos e somos obcecados pela nossa comida como um culto", sublinha Eliran Graedge, chef do Cult of Pita.

Foto "Uma experiência única e excitante de fast food" Cult of Pita

O espaço do Cult of Pita, pet-friendly, foi inspirado num mercado. “Queríamos ter um ambiente reconfortante, mas caótico, que representasse os ingredientes crus e o estilo desarrumado da nossa comida de rua e dos nossos ingredientes naturais. O ambiente escuro e arrojado do restaurante reflecte a sua abordagem apaixonada e obsessiva à comida vegetariana, criando uma aventura culinária única — que é perfeita para quem procura algo diferente. Quer seja vegetariano ou não, o Cult of Pita oferece uma experiência fresca e arrojada que, certamente, deixará uma impressão duradoura”, acrescenta Graedge.

Com mais de 21 opções vegetarianas e veganas, o Cult of Pita apresenta quatro rituais de assinatura (Holy Pitas) que podem ser servidos nas versões Clássica ou Hellfire (picante). Para além disso, oferece ainda taças de hummus, Iniciações (dois complementos terrosos para qualquer refeição), uma selecção de pratos de acompanhamento (como a Salada Temple) e sobremesas tradicionais do Médio Oriente (Malabi, Backlawa e Knafeh).

O menu pode ser acompanhado por mais de vinte bebidas, incluindo os tradicionais shots, feitos diariamente com os ingredientes frescos disponíveis.

Foto O espaço foi inspirado num mercado Cult of Pita