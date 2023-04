“PSD tem vocabulário pouco institucional” e “distingue-se pouco do Chega”, diz Costa

Em entrevista à RTP sobre os 50 anos do PS, o líder socialista não poupa nas críticas ao PSD.

António Costa fez este domingo um ataque cerrado ao PSD, colando-o ao Chega de André Ventura. Em entrevista à RTP a propósito dos 50 anos do PS, o secretário-geral socialista e primeiro-ministro disse mesmo que "o PSD distingue-se pouco do Chega" e que os sociais-democratas têm agora muitas vezes "uma atitude, comportamento e vocabulário" que não é compatível com um partido "institucional" e de Governo.

Porquê? Por causa da influência do Chega. "O problema não é a dimensão do Chega em si, que já é significativa, mas o quanto o Chega condiciona e determina a acção política da direita política democrática" e deteriora o discurso político, apontou Costa.

A falta de postura institucional tem sido uma das críticas aos doze deputados do grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República e António Costa pega precisamente nessa questão para atacar os sociais-democratas. Aliás, o secretário-geral socialista faz questão de realçar que Luís Montenegro, na entrevista que deu à TVI, há duas semanas, "não disse o que era necessário dizer: que não haverá nenhum acordo com o Chega".

Costa afirma mesmo que "diz muito" do PSD o facto de Montenegro sentir necessidade de esclarecer a sua relação com "partidos xenófobos e racistas", mas lamenta que Montenegro mantenha "o equívoco com o Chega" por não o ter ouvido dizer "com o Chega, nada, nada, nada". O líder socialista diz mesmo que o populismo é a "pandemia política".

Sobre o presidente social-democrata Luís Montenegro, com quem já conversou sobre dossiers importantes como o do novo aeroporto de Lisboa, o também primeiro-ministro diz ser "muito adjectivo e pouco substantivo". Acerca das críticas constantes do principal partido da oposição, Costa contrapõe: "O PSD diz mal de tudo. E o que é que propõe?"

António Costa desvalorizou as polémicas em torno da eventual dissolução do Parlamento e as avaliações negativas nas sondagens, dizendo que estas têm muita gente que não responde. "Os portugueses não querem dissolução nenhuma; querem políticos que resolvam os problemas."