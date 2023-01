Afinal Pedro Nuno Santos foi informado do valor da indemnização a Alexandra Reis. E autorizou

Pedro Nuno Santos reviu a "fita do tempo" e percebeu que, afinal, não só foi informado do valor da indemnização (500 mil euros) atribuída pela TAP a Alexandra Reis, como deu "anuência política para fechar o processo".

Através de comunicado a que o PÚBLICO teve acesso na noite desta sexta-feira, o ex-ministro das Infra-estruturas e da Habitação revela que desde que apresentou a demissão na sequência deste caso, tem "tentado reconstruir a fita do tempo, mais concretamente no que respeita a comunicações não institucionais", sublinhando que a cessação de funções de Alexandra Reis como administradora da operadora aérea "aconteceu há quase um ano".

O ex-governante refere que "da análise complementar à comunicação informal, há efectivamente uma anuência política escrita por parte do secretário de Estado [Hugo Mendes] à CEO da TAP", para depois acrescentar que no "processo de reconstituição" que fez encontrou, esta quinta-feira, "uma comunicação anterior da minha então chefe do gabinete e do secretário de Estado [Hugo Mendes], de que nenhum dos três tinha memória, a informarem-me do valor final do acordo a que as partes tinham chegado".

O socialista – que suspendeu o mandato parlamentar por 30 dias – acrescenta que "aquilo que me foi pedido nessa comunicação foi anuência política para fechar o processo e a mesma foi dada", ou seja, confirma que além de ter sido informado do valor da indemnização foi ele próprio a dar luz verde à mesma. Quanto ao valor atribuído de 500 mil euros, reforça que na comunicação recebida da sua antiga chefe de gabinete e de Hugo Mendes é sinalizada a "convicção dos dois, em face da recomendação da CEO da TAP e da sua equipa de advogados e das informações que receberam dos mesmos, que não era possível reduzir mais o valor da compensação".

Pedro Nuno recorda que aquando do seu pedido de demissão, a 28 de Dezembro, foi analisada "toda a comunicação institucional, incluindo emails, entre a TAP e o Ministério das Infra-estruturas, e não foram identificadas quaisquer comunicações dirigidas" a si próprio, então titular da pasta das Infra-estruturas, que tem tutela partilhada da operadora com o Ministério das Finanças, nem nenhum documento "contendo algum tipo de autorização".

Apesar de começar por dizer ter começado a reconstruir a fita do tempo logo após a sua demissão, salienta depois que "a importância de reconstruir esta fita do tempo foi reforçada com a audição da CEO da TAP no Parlamento e a explícita referência a uma anuência escrita por parte do secretário de Estado, Hugo Mendes".

Em audição parlamentar na passada quarta-feira, a presidente da administração da TAP, Christine Ourmières-Widener, validou a tese de que o Ministério das Infra-estruturas havia sido informado, mas não o das Finanças: “Consegui a aprovação através do senhor secretário das Infra-estruturas [Hugo Mendes]. Eu não estava directamente em contacto com o senhor ministro das Finanças neste assunto”, disse.

"Com a minha demissão, retirei a consequência política devida, por considerar então, com a informação que tinha presente, que deveria assumir a responsabilidade política deste processo. Agora, identificada esta nova informação, por uma questão de transparência, penso ser meu dever prestar este esclarecimento público", conclui Pedro Nuno Santos.

