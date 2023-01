PS viabiliza proposta do Bloco de inquérito parlamentar à gestão da TAP

O líder do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, anunciou esta terça-feira que o PS irá viabilizar a proposta do Bloco de Esquerda (BE) de criação de uma comissão de inquérito parlamentar à tutela política da gestão da TAP.

Falando aos jornalistas no Parlamento, o socialista afirmou que a proposta do Bloco é uma "proposta aceitável" cujo objecto "é claro", já que incide sobre "como é construído o quadro de remunerações da TAP", "como foi feito o processo de formação de indemnização" da ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, e "qual o quadro legislativo" desse processo "entre 2020 e 2022".

E sinalizou que o PS quer, através deste inquérito, "recolher informação da Inspecção-Geral de Finanças e do conselho de administração da TAP" que, diz, "deve esclarecimentos ao Parlamento e à TAP". "Os portugueses continuam a querer saber como foi formado o quadro remuneratório e como foi feito o cálculo da indemnização" de Alexandra Reis "e devemos tirar ilações que nos permitam perceber se no futuro precisamos de ter uma intervenção legislativa que permita clarificações", disse.

O líder da bancada quis deixar claro, contudo, que "o acompanhamento político que foi feito" pelo Governo aquando do processo de nacionalização da TAP e do caso de Alexandra Reis "foi eficaz", lembrando que "os responsáveis" pela tutela "das Infra-estruturas tiraram ilações".

Quanto à proposta do Chega de constituição de uma comissão de inquérito à TAP, Eurico Brilhante Dias afirmou que o PS não viabiliza "as propostas do partido da extrema-direita" e que não é necessário "viabilizar duas" iniciativas "para ter uma boa comissão de inquérito".

Questionado pelos jornalistas sobre o chumbo das audições dos ministros das Infra-estruturas e das Finanças acerca do caso TAP, Brilhante Dias esclareceu que o PS "vota a favor e contra as vindas de ministros sempre que entende que são ou não são úteis para o esclarecimento". Revelou ainda que "em geral, o grupo parlamentar do PS apoiava a decisão da direcção da bancada" de não permitir que os governantes fossem ouvidos no Parlamento.

Na semana passada, Chega e BE entregaram propostas para a criação de uma comissão de inquérito parlamentar sobre a gestão da TAP. O PSD e a Iniciativa Liberal revelaram que votarão favoravelmente ambas as propostas. O Chega, PAN e Livre sinalizaram que apoiariam a proposta do Bloco, ainda antes de ser conhecido o texto do projecto.