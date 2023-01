Chega avança com proposta de inquérito parlamentar à gestão da TAP

O Chega apresentou esta quinta-feira uma proposta para criar uma comissão de inquérito parlamentar à gestão da TAP e à utilização dos fundos públicos atribuídos a esta transportadora, nomeadamente, no que diz respeito ao pagamento de bónus e de indemnizações aos gestores e administradores da empresa. A iniciativa surge em resposta à indemnização de 500 mil euros pagos à ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, e depois de o Bloco de Esquerda (BE) ter anunciado na terça-feira que iria apresentar uma proposta neste sentido.

No projecto, o Chega defende que "há vários pontos que importa esclarecer: desde de logo, de quem foi a iniciativa da saída da actual secretária de Estado da comissão executiva da TAP" para avaliar se "não só a TAP está a pagar indemnizações milionárias, como também o está a fazer a pessoas que decidem por sua livre iniciativa abandonar os cargos para os quais foram nomeadas".

Além disso, o partido de André Ventura quer saber "se a saída de Alexandra Reis já tinha em vista a sua nomeação" para a Navegação Aérea de Portugal (NAV), cargo para o qual foi nomeada pelo Governo quatro meses depois de deixar a TAP.

O Chega defende ainda "que se fiquem a conhecer todos os passos e autorizações que determinaram o desfecho desta transacção milionária", "se se verificaram outras situações idênticas" e "que tipo de gestão tem sido feita pela empresa", no sentido, de aferir "as suas condições de viabilidade".

"Entende o grupo parlamentar do Chega que, tratando-se de dinheiro público e do exercício de cargos públicos, o esclarecimento cabal sobre esta situação é necessário e urgente", especialmente porque os esclarecimentos dados pelos Ministérios das Finanças e das Infra-estruturas "adensaram as dúvidas e multiplicaram as questões pendentes de resposta", afirma o partido.

Para tal, o partido de André Ventura argumenta que "apenas uma comissão parlamentar de inquérito permitirá realizar todas as indagações necessárias para descobrir quem são os envolvidos e onde é que o Estado português pode estar a falhar com as suas obrigações". Um esclarecimento que considera "crítico", tendo em conta "o contexto de cortes salariais que os funcionários da TAP têm sofrido" e "as dificuldades económicas que os portugueses têm sentido".

Esta terça-feira, no final da conferência de líderes, o Bloco de Esquerda (BE) já havia anunciado que iria propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito ao "controlo público e político da gestão da TAP" para avaliar "as relações dentro do conselho de administração". Os deputados únicos do PAN e do Livre sinalizaram que apoiariam a iniciativa e também o presidente do Chega afirmou que não iria "em consciência, inviabilizar ou estar contra esta iniciativa".

André Ventura admitiu, porém, que existia uma "possibilidade forte" de o Chega entregar uma proposta própria, dependendo "do universo e do tipo de investigação que o BE queira fazer". Para o líder do partido, caso a proposta do BE tivesse como objectivo "criticar a política pública da TAP, a reversão, a nacionalização", não seria "a comissão de inquérito que o país precisa". Antes mesmo de o projecto dos bloquistas ser conhecido, o partido avançou com uma iniciativa.

Recorde-se que o caso TAP levou não só à demissão da ex-secretária de Estado do Tesouro, como do ex-ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, e do ex-secretário de Estado das Infra-estruturas, Hugo Santos Mendes, tendo motivado a oposição e a opinião pública a pedirem também a demissão do ministro das Finanças, Fernando Medina.

