As 14 perguntas que explicam o caso Alexandra Reis

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu posse aos novos membros do Governo ao final da tarde desta quarta-feira, na sequência da remodelação feita pelo primeiro-ministro. A polémica indemnização paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, abalou o executivo, provocando a demissão do ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, e de um dos seus secretários de Estado, Hugo Mendes, além da própria. Mas as mudanças não apagam as questões que ainda estão no ar. O PÚBLICO reúne aqui as principais dúvidas que sobram.