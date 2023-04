Montenegro responde a repto de Marcelo: PSD não fará nenhum tipo de aliança com o Chega

Perante os receios do Presidente da República quanto a uma eventual futura solução governativa protagonizada pelo PSD mas dependente do Chega, Montenegro vem garantir que não conta com aquele partido.

Cerca de um ano após ser eleito presidente do PSD, Luís Montenegro desfez finalmente as (muitas) dúvidas quanto à posição do líder social-democrata relativamente ao Chega. Num excerto da entrevista à CNN Portugal que será transmitida na noite desta sexta-feira, Montenegro aproveita para responder a Marcelo Rebelo de Sousa garantindo que não conta com o partido de André Ventura para nenhuma coligação nem para uma espécie de "geringonça" de direita.

“Quero garantir uma coisa aos portugueses: não vamos ter no Governo nem políticas nem políticos racistas nem xenófobos, nem oportunistas nem populistas – ou apoio político, se quiser”, atirou o presidente do PSD no mesmo dia em que o Expresso escreve que, no entendimento do Presidente da República, continuava a faltar "perceber se o PSD consegue disputar eventuais eleições antecipadas sem estar dependente do Chega", antes de qualquer decisão no sentido de uma dissolução da Assembleia da República devido à nova crise política causada pelo caso TAP.

"Nós não vamos ter o apoio de políticas ou políticos racistas, xenófobas que têm posições populistas altamente demagógicas e, sobretudo, eu não quero no meu governo imaturidade e irresponsabilidade", acrescentou. A decisão de Luís Montenegro de afastar em termos eleitorais qualquer entendimento com o Chega já foi aplaudida pelo professor universitário e ex-ministro de Pedro Passos Coelho, Miguel Poiares Maduro, numa mensagem enviada ao PÚBLICO.

Já quanto à convicção do Presidente da República de que não há ainda uma alternativa política credível à direita, o líder social-democrata responde de forma taxativa: "Há, há uma alternativa e eu sou a alternativa com o meu partido, o Partido Social-Democrata. devo até dizer o seguinte: isto é tão claro que mesmo o argumento que é utilizado, e que vale o que vale, já agora, das sondagens induz precisamente que essa alternativa existe."

Esta é, assim, a segunda resposta em escassos dias de Luís Montenegro às dúvidas de Belém. Já na quarta-feira, o líder social-democrata contrapunha a Marcelo que o PSD é "alternativa" ao executivo chefiado por António Costa, isto depois de o Presidente da República ter reiterado a ideia de que nesta fase o segundo maior partido da oposição continuava a não se afirmar nas sondagens como real alternativa ao PS no caso de haver eleições legislativas antecipadas.

Clarificada a ambiguidade estratégica de Luís Montenegro relativamente ao partido Chega, o líder social-democrata tem nas eleições europeias do próximo ano um importante teste nas urnas, e embora mostre disponibilidade para eventuais conversas com outros partidos políticos é muito provável que o PSD concorra sozinho.

Montenegro e Marcelo, segundo noticiou o Expresso no início da semana e confirmou o PÚBLICO, vão reunir-se na próxima terça-feira, oportunidade que será seguramente aproveitada pelo presidente do PSD para garantir ao Presidente da República que os sociais-democratas estão prontos para governar.

Desde que assumiu a liderança do PSD no congresso do partido realizado em Julho do ano passado, Montenegro, e a sua restante direcção, foi sempre afastando uma resposta definidora quando a eventuais acordos com o Chega afirmando que essa não era uma questão urgente para o país. Agora, com a pressão crescente de Marcelo, e com uma nova crise no PS e no executivo socialista, Luís Montenegro terá considerado ser altura para clarificar a posição relativamente à política de acordos do PSD.

Notícia actualizada com contexto sobre a posição de Luís Montenegro em relação ao Chega