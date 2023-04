A alternativa e o desgaste do Governo: Montenegro recebido por Marcelo na terça-feira

Audiência do Presidente da República ao líder do PSD foi marcada em Março mas acontece num ambiente de crispação política.

O líder do PSD vai ser recebido pelo Presidente da República no início da próxima semana, confirmou ao PÚBLICO fonte social-democrata. A audiência foi combinada há semanas, quando Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa se encontraram na Bolsa de Turismo de Lisboa, mas vai acontecer num ambiente político crispado por causa das revelações sobre a gestão política da TAP.

Na próxima semana, o líder social-democrata vai estar em Lisboa no âmbito da iniciativa Sentir Portugal, depois de já ter estado na Guarda, Évora e nas comunidades portuguesas. Em Março passado, quando Montenegro e Marcelo se encontraram na Bolsa de Turismo de Lisboa, o Presidente perguntou qual era a semana em Abril que seria dedicada à capital. Depois de responder, Montenegro foi convidado a passar em Belém.

Nessa altura, as exigências de dissolução da Assembleia da República por parte do Chega e da IL não eram novidade. O Presidente já tinha afastado o cenário de crise política e voltou a fazê-lo em entrevista ao PÚBLICO a 9 de Março. Mas também assegurou não abdicar do poder de usar a bomba atómica e defendeu que a alternativa à direita ainda era “fraca”.

As ondas de choque geradas pelas revelações feitas sobre a TAP, no âmbito da comissão de inquérito, levaram o Chega e a IL a pedir, de novo, a dissolução. O Presidente voltou a rejeitar, mas foi bastante enfático na necessidade de se construir uma alternativa ao Governo.

Já em Março passado, Montenegro veio contradizer o Presidente sobre a solidez de uma alternativa à direita e lembrou que a preponderância do PS nas legislativas de 2015 é próxima da que têm actualmente os sociais-democratas face a outros partidos da mesma área política.

As palavras de Marcelo voltaram a mexer com o PSD, sobretudo quando os sociais-democratas consideram incontornável o desgaste do Governo e sustentam que é o partido (mas não só) que está a capitalizar o descontentamento. Ao mesmo tempo, é sentida a pressão para que o líder social-democrata clarifique a sua posição sobre políticas de aliança com o Chega. Luís Montenegro tem remetido essa questão para mais tarde quando as eleições estiverem próximas mas já é visível que o partido está divido sobre isso.

Por motivos diferentes, o líder do Chega também vai ser recebido brevemente em Belém mas numa outra data. André Ventura tinha anunciado o pedido de uma audiência ao Presidente da República por causa da nova versão da despenalização da morte medicamente assistida. Segundo fonte oficial do Chega, ficou combinado com a Presidência que a audiência se realiza quando o diploma seguir do Parlamento para Belém, ou seja, no final desta semana ou início da próxima.