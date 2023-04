Montenegro aproveita tempestade política e garante que PSD “é alternativa” ao Governo

Oposição mostra-se indignada com as revelações feitas na comissão de inquérito da TAP. Socialistas acusam IL de “discurso demagógico”.

Da esquerda à direita, os partidos da oposição mostraram-se indignados no Parlamento com revelações que foram feitas nas primeiras audições na comissão de inquérito à tutela política da TAP. A tempestade política que se abateu sobre o Governo acabou por gerar também tensão entre Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa. O PSD “é alternativa ao Governo do PS”, respondeu o líder social-democrata perante as dúvidas manifestadas pelo Presidente da República sobre uma eventual solução política saída de legislativas antecipadas. E Cavaco Silva voltou a dramatizar sobre a situação política "muito perigosa" que se vive em Portugal.