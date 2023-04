As primeiras 20 horas no inquérito à TAP: dos milhões de euros às interferências políticas

As audições na comissão de inquérito à TAP só agora arrancaram, mas as informações que os deputados já obtiveram mostram deficiências na gestão interna da empresa e pressões do poder político.

As audições na comissão parlamentar de inquérito à TAP começaram na semana passada e até à data foram quatro os protagonistas ouvidos pelos deputados. O desenho final que sairá da investigação está longe de estar concluído – deverão passar pela Assembleia da República cerca de 60 personalidades –, mas as mais de 20 horas que as audições já levam trouxeram à luz do dia dados novos que ajudam a fazer um primeiro esboço. As várias tentativas de interferência política na companhia aérea e uma gestão interna marcada pela atribuição de benefícios a administradores, que acabaram por ver a sua legalidade posta em causa ou que geram dúvidas quanto ao retorno que tiveram para aquela que é uma das maiores empresas do país, foram o pontapé de saída do inquérito à TAP.