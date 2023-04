Pensões: Montenegro acusa Costa de “desonestidade política”

Líder do PSD insiste na ideia de que o primeiro-ministro confessou que tinha mesmo cortado mil milhões de euros nas pensões com o estratagema do complemento e do aumento por metade da inflação.

Para o presidente do PSD, todo o processo de actualização das pensões para este ano foi uma "desonestidade política" de António Costa que "merece condenação". Luís Montenegro insiste ainda que se tratou de "um truque e uma ilusão".

O líder social-democrata respondia assim aos comentários de António Costa que, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros electrónico que esta segunda-feira à tarde aprovou novas medidas de apoio, lembrou que quem cortou pensões foi o PSD no Governo de Passos Coelho. E que voltou a recusar que tenha havido qualquer corte quando deu, em Outubro, um complemento extraordinário e, em Janeiro, aumentou as pensões em metade do que era suposto, poupando aos cofres da Segurança Social, no total de 2023, mil milhões de euros.

Para Luís Montenegro, o primeiro-ministro "confessou hoje, afinal, que tinha cortado mil milhões de euros quando nos últimos meses se recusou a assumi-lo quando não aplicou a lei na actualização das pensões em Janeiro" deste ano. E é ainda mais "grave" que, além disso, António Costa tenha hoje aparecido "a fazer uma festa na qual está a dar aos pensionistas e reformados aquilo que já é deles".

O aumento de 3,57% agora anunciado que será pago a partir de Julho "é o que decorre da aplicação da lei" e o que "o PSD apresentou numa proposta no Parlamento e que o PS rejeitou".

Sobre quem é o pai do corte nas pensões do tempo de Passos, o presidente do PSD salientou que "não é por António Costa repetir muitas vezes que passa a ser verdade algo que é, do ponto de vista intelectual e político, desonesto". "O corte de pensões do passado começou e foi da responsabilidade exclusiva dos governos do PS de que António Costa fez parte e apoiou. É grave porque António Costa sabe disto e diz o contrário ao país."

Montenegro insistiu em classificar todo este processo das pensões de "truque e ilusão": "Se disse que não havia corte nenhum, então como vão agora repor aquilo que não tinha sido dado antes? É que só se pode repor aquilo que não foi cumprido anteriormente..."

O líder do PSD considera que há aqui um objectivo claro de Costa: "Distribuir, quando tem os bolsos cheios, para poder agradar eleitoralmente a certos sectores da sociedade." Montenegro não tem dúvidas de que o primeiro-ministro "está a fazer um esforço redobrado para tentar recuperar alguma ou muita da credibilidade que viu perdida nos últimos tempos, usando uma folga orçamental que já existia".