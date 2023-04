Carlos César: PS deve ser o “porto de abrigo” e impedir a ascensão do Chega ao poder

António Costa entrou no pavilhão Carlos Lopes com Olaf Scholz e Felipe González para o jantar comemorativo dos 50 anos do PS.

O PS "deve continuar a procurar ser o porto de abrigo" da confiança dos portugueses e é o único partido que "se tem a certeza que mais pode e quer impedir a ascensão ao poder e progressão da extrema-direita radical". O aviso e o auto-elogio vieram do presidente socialista, Carlos César, na abertura do jantar comemorativo dos 50 anos da fundação do PS, que enche o Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

O presidente do PS admitiu que houve "erros" no caminho, mas considerou que "tem valido a pena" cuidar do país – em cinquenta anos, o partido governou Portugal em metade desse tempo – e "essa é a missão do PS e em que tem que voltar a ser vencedor".

"Hoje somos o partido socialista europeu com a maior representatividade parlamentar e somos simultaneamente a força partidária sobre a qual se tem a certeza que mais pode e mais quer impedir a ascensão ao poder e progressão da extrema-direita", defendeu Carlos César. "Extrema-direita radical que, pese embora a sua arrogância e estridência, está por enquanto abaixo da dimensão eleitoral dos partidos congéneres da Europa", acrescentou. E então veio a bicada ao PSD sobre a relação com o Chega, mas sem nunca referir nem um nem outro: extrema-direita "que tem a benevolência e cumplicidade dos seus amigos mais próximos, à direita do PS".

Antes, Carlos César afirmou que todos os socialistas se vêem "na figura tutelar" de Mário Soares – "a nossa referência de sempre, a nossa referência para sempre" – e deixou uma "palavra especial para os antigos líderes, a todos eles, e todos eles [fez questão de vincar]", com uma referência especial a António Guterres. Na sala apenas estão os ex-secretários-gerais Ferro Rodrigues e Vítor Constâncio.

Não veio ao jantar, mas José Sócrates apareceu em grande em fotografias tituladas "Primeira maioria absoluta", na sequência de imagens que retrataram a história do partido e alguns marcos no período democrático português, como a adesão à então CEE ou a entrada na moeda única.