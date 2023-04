Um cravo de chocolate para celebrar o 25 de Abril

Uma a uma, a chef pasteleira Joana Quinta juntou as pétalas do Cravo de Abril, uma homenagem à Revolução dos Cravos, de 1974.

Pétala a pétala, Joana Quinta vai moldando um cravo. São pequenas lâminas finas de chocolate negro setenta por cento que se vão moldando e colando em forma de corola de um cravo "a lembrar que a liberdade merece um cuidado de artesã", sublinha a chef pasteleira, mãos no chocolate, temperado sobre a bancada. "São pétalas da revolução".

No final, é colocado o pé, também de chocolate. A ideia de homenagear a revolução de que é herdeira, entusiasmou Joana, chef de Leça da Palmeira, Matosinhos, nascida em 1988 e portanto muito longe do período de ditadura. "O símbolo de Abril requer cuidado e empenho", refere.

Foto "São pétalas da revolução" DR

Licenciada em Produção Alimentar, pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, o currículo de Joana Quinta inclui a passagem por projectos em Barcelona (academia de chocolate Callebault e Yann Duytsche) e Paris (Escola de Gastronomia Ferrandi). De regresso a Portugal, Joana trabalhou em hotéis (Sheraton e Méridien) e com marcas como a Arcádia, acabando por lançar, em 2012, um projecto próprio de pastelaria por encomenda, a Sweet Soul — a celebrar 11 anos, a marca vai mudar no Outono próximo para um novo espaço, também em Leça.

"A elegância e a qualidade são a minha escolha. Visualmente simples, gosto que as minhas criações surpreendam pelos sabores e texturas. Nesse sentido, não apresento uma doçaria caseira. Na base está o que é tradição, é verdade, mas sobre esta faço experimentações e apresento novos produtos, sempre num conceito exclusivo e único”.

Foto A chef pasteleira nasceu em 1988 DR

Este cravo, com edição limitada até 21 de Abril, é fornecido por encomenda prévia (preço: 20 euros), com levantamento obrigatório em loja (Praceta Cohaemato 50, Leça da Palmeira). As encomendas podem ser feitas através do número 91 4787600 ou através de email.