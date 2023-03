PSD lamenta que haja “pouco tempo” para analisar novo texto sobre eutanásia

Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, lamentou que o novo texto sobre a despenalização da morte medicamente assistida, que é discutido e votado esta sexta-feira em plenário, só tenha sido distribuído aos grupos parlamentares ao final da tarde desta quarta-feira, o que dá “pouco tempo para analisar” as alterações.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, após a reunião da bancada, Miranda Sarmento referiu que voltará a ser dada liberdade de voto aos deputados, tal como em votações anteriores, apesar de a maioria ter votado contra a última proposta que foi chumbada pelo Tribunal Constitucional (TC).

O líder da bancada do PSD considerou que a distribuição do novo texto, proposto por PS, BE, IL e PAN, não foi atempada para permitir uma análise mais aprofundada tendo em conta os “chumbos” do TC à intenção de despenalizar a morte medicamente assistida. A nova redacção, que dá primazia ao suicídio assistido, pretende ir ao encontro das dúvidas do TC, que voltou a declarar a inconstitucionalidade do diploma em Janeiro passado por causa da indefinição do conceito de sofrimento.

Miranda Sarmento voltou a lamentar que “não haja um referendo para perguntar [aos portugueses] se concordam ou não com a eutanásia”.

Em Dezembro de 2022, o PSD propôs o referendo à eutanásia, mas a admissão da iniciativa foi rejeitada pelo presidente da Assembleia da República, e depois confirmada pelo plenário, por ser inconstitucional ao repetir o teor de uma outra idêntica apresentada meses antes pelo Chega.