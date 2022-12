Eutanásia: recurso do PSD para admitir referendo rejeitado em comissão parlamentar

A Comissão de Assuntos Constitucionais rejeitou esta terça-feira o recurso apresentado pelo PSD sobre a não admissão do seu projecto de referendo à eutanásia, aprovando o parecer da deputada socialista Isabel Moreira, que o considerou inconstitucional.

O parecer foi aprovado com votos a favor do PS e da IL, abstenção do Chega e contra do PSD, PCP e PAN. O BE não esteve presente na reunião.

A Comissão de Assuntos Constitucionais confirmou, desta forma, a decisão do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que na semana passada recusou admitir o projecto do PSD, por considerar que violava o princípio da Constituição que impede que seja apresentada na mesma sessão legislativa uma iniciativa sobre matéria já rejeitada.

Em Junho, o parlamento já tinha "chumbado" um projecto de resolução do Chega que pedia uma consulta popular sobre o mesmo tema.

"A inconstitucionalidade é clara e manifesta pelo que, nos termos regimentais, o único desfecho decorrente da Constituição é a não admissão", referiu Isabel Moreira, autora do parecer.

O parecer terá de ser ainda votado em plenário.