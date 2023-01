TC declara eutanásia novamente inconstitucional devido a “intolerável indefinição”

À segunda vez, os juízes do Tribunal Constitucional voltaram a considerar inconstitucional o regime da despenalização da morte medicamente assistida. Os juízes consideram que o Parlamento foi longe demais na caracterização do conceito sobre o sofrimento, dizendo que acabou por criar uma "intolerável indefinição" sobre o que considera sofrimento intolerável.

O tribunal considera que ao caracterizar a tipologia de sofrimento nas suas valências de sofrimento "físico, psicológico e espiritual" a lei acaba por deixar a dúvida sobre duas "interpretações antagónicas": se a exigência é cumulativa (o doente tem que cumprir os três critérios de sofrimento) ou alternativa.

Ou seja, especifica o TC, "o legislador fez nascer a dúvida, que lhe cabe clarificar, sobre se a exigência é cumulativa (sofrimento físico, mais sofrimento psicológico, mais sofrimento espiritual) ou alternativa (tanto o sofrimento físico, como o psicológico, como o espiritual)".

O presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers, que leu o comunicado sobre o acórdão que será agora enviado a Belém, deu até um exemplo prático. "Em termos práticos, e a título meramente exemplificativo, ​está em causa saber se um doente a quem tenha sido diagnosticado um cancro com um prognóstico de esperança de vida muito limitada, ou um doente que padeça de esclerose lateral amiotrófica que não tenham sofrimento físico (vulgarmente entendido como dor) têm ou não acesso à morte medicamente assistida não punível."

Esta foi a segunda vez que os juízes do Palácio Ratton foram chamados pelo Presidente da República a analisar preventivamente o decreto da Assembleia da República que legaliza a prática da eutanásia. Em Março de 2021, o Tribunal Constitucional considerou “excessivamente indeterminado” o conceito de lesão definitiva de gravidade extrema que também tinha causado dúvidas ao chefe de Estado.

Nessa altura, apesar de o pedido de fiscalização preventiva da lei feito pelo Presidente da República não ter versado sobre a questão da inviolabilidade da vida humana, os juízes decidiram apreciá-la e concluíram que o art.º 24.º n.º 1 da Constituição “não constitui obstáculo inultrapassável”. Ou seja, abriram a porta a que a Assembleia da República legislasse sobre a matéria, mas pediram leis “claras, precisas, antecipáveis e controláveis”.

Foi isso que os deputados do PS, Bloco, PAN e IL tentaram fazer ainda na legislatura passada, quando a Assembleia da República tinha já data de dissolução prevista. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a vetar o decreto, desta vez um veto político, alegando que a nova versão alargava o leque das situações abrangidas pela morte medicamente assistida porque deixava cair a exigência de uma “doença incurável e fatal”. O Parlamento “escolheu a versão mais ampla, mais liberal da morte medicamente assistida”, apontou então o Presidente.

Esta terceira versão foi aprovada em Dezembro no Parlamento a partir de um texto comum elaborado pelo PS com base também nas propostas do Bloco, PS, IL e PAN. Os deputados reformularam alguns conceitos, introduziram a possibilidade de acompanhamento psicológico ao longo do processo e prazos para as suas várias fases, incluindo um mínimo de dois meses entre o pedido de acesso à eutanásia e a concretização da morte, mas continuaram a bater o pé a Marcelo e não incluíram a exigência de doença fatal.

Para além das dúvidas sobre a reformulação dos conceitos, Marcelo também procurou o respaldo do TC porque um simples veto político e a devolução do diploma ao Parlamento permitiriam, caso o PS quisesse, que o texto acabasse por ser confirmado, já que o partido dispõe de maioria absoluta. Isso mesmo aconteceu a Cavaco Silva com o seu veto à adopção por casais do mesmo sexo em 2016, quando a esquerda se uniu para reconfirmar o diploma.