Eutanásia: primazia ao suicídio assistido e definição de sofrimento sem variantes

Confirma-se: o novo texto para a legalização da morte medicamente assistida prevê que esta só possa ocorrer por eutanásia quando for impossível ao doente administrar a si próprio os fármacos, ou seja, cometer suicídio assistido. A nova versão, que será discutida e votada nesta sexta-feira, também recupera a segunda versão da definição de sofrimento, deixando assim cair os critérios de sofrimento físico, psicológico, espiritual.

O novo texto foi concertado nas últimas semanas pelos deputados do PS, IL, Bloco e PAN, que tiveram que ir mais além do que a socialista Isabel Moreira dizia em Janeiro, aquando da declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional, que antevia que se trataria de alterações "cirúrgicas".

Na prática, inverte-se o princípio que esteve sempre subjacente ao diploma, passando agora a dar primazia ao suicídio medicamente assistido, em que o doente faz a si próprio a administração dos fármacos letais na presença do médico, em vez de à eutanásia, em que os fármacos são administrados ao doente pelo profissional de saúde.

Esta tinha sido, aliás, uma recomendação de metade dos juízes do TC, que a referiram nas suas declarações de voto.