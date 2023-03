Pinto Moreira suspende mandato de deputado após ser constituído arguido por suspeitas de corrupção

O antigo autarca social-democrata foi ouvido no DIAP Regional do Porto no âmbito da Operação Vórtex, tendo sido constituído arguido e ficando com termo de identidade e residência.

O deputado e ex-autarca do PSD Joaquim Pinto Moreira foi constituído arguido no âmbito da Operação Vórtex após ter sido esta sexta-feira ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Como medida de coacção, Pinto Moreira fica com termo de identidade e residência. O social-democrata vai suspender o mandato de deputado à Assembleia da República, isto depois de em Fevereiro lhe ter sido levantada a imunidade parlamentar.

O social-democrata foi interrogado por suspeitas da prática de quatro crimes relacionados com corrupção enquanto autarca na Câmara de Espinho.