AR levanta imunidade a Pinto Moreira para responder por quatro crimes relacionados com corrupção

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, o parecer de levantamento da imunidade parlamentar do deputado social-democrata Joaquim Pinto Moreira para ser constituído arguido e interrogado como tal no âmbito da Operação Vórtex.

Pinto Moreira, que há duas semanas deixou o cargo de vice-presidente da bancada parlamentar do PSD depois de se saber que estaria envolvido no processo, será acusado dos crimes de corrupção passiva de titular de cargo público, tráfico de influência, prevaricação e abuso de poder.

O crime de corrupção passiva é punido com pena de prisão de dois a oito anos. De acordo com o requerimento do tribunal, no caso do crime de corrupção activa poderá também estar em causa o agravamento da moldura penal caso se prove que a vantagem conseguida por Pinto Moreira tenha sido de valor elevado ou consideravelmente elevado. Na primeira situação a pena pelo crime de corrupção é agravada em um quarto e na segunda esse aumento é de um terço.

O crime de prevaricação é punido com pena de prisão de dois a oito anos; o crime de abuso de poder é punido com pena de prisão de seis meses a três anos ou multa de 50 a 100 dias.

A Assembleia da República está obrigada a levantar a imunidade parlamentar de qualquer deputado quando o tribunal considerar que existem "fortes indícios de prática de crime doloso a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos", segundo estipula a Constituição – o que é o caso em todos os crimes de que é suspeito Pinto Moreira.

O parecer da Comissão de Transparência será agora votado em plenário na próxima sexta-feira.