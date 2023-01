Social-democrata Andreia Neto suspende mandato de deputada por 60 dias

Andreia Neto, deputado do PSD, pediu a suspensão do mandato de deputada pelo prazo de 60 dias, após três meses de ausência no Parlamento. A suspensão produz efeitos a partir de 9 de Janeiro.

O pedido de suspensão do mandato foi aprovado na tarde desta quarta-feira pela Assembleia da República, na mesma altura em que foi votada a suspensão por 30 dias do mandato de deputado do ex-ministro Pedro Nuno Santos e a substituição de Hugo Pires, nomeado para secretário de Estado do Ambiente.

Desde Outubro do ano passado que Andreia Neto não vai ao Parlamento. A deputada, que foi mãe há pouco tempo, alega no ofício, com data de 3 de Janeiro, “ponderosos motivos de natureza familiar”.

A secretária da Mesa da Assembleia da República, Maria da Luz Rosinha, informou que o mandato de Pedro Nuno Santos como deputado "já se encontrava suspenso" desde Março do ano passado, "por ser membro do XXIII do Governo". Desde então, o lugar de Pedro Nuno Santos foi ocupado por Rosa Maria Monteiro Venâncio que se manterá por mais um mês. O até agora ministro das Infra-estruturas e da Habitação requereu a suspensão de mandato do seu lugar de deputado no grupo parlamentar socialista por 30 dias.

O pedido de suspensão do mandato de deputado de Alexandre Quintanilha, cabeça de lista do PS pelo círculo do Porto nas legislativas, foi também aprovado nesta terça-feira. Quintanilha é presidente da Comissão de Educação e Ciência e o seu pedido de suspensão de mandato é também pelo prazo de 30 dias.

Hugo Pires, que abandona o lugar de deputado no Parlamento, vai ser substituído por Diogo Rocha Cunha e Marlene Cristina Mendes Teixeira vai ocupar a cadeira do deputado Alexandre Quintanilha.

A economista Rosinda Pereira, que foi presidente do Núcleo Ocidental da Juventude Social-Democrata e coordenadora da formação da JSD nacional, vai substituir temporariamente Andreia Neto, que está no Parlamento em regime de não exclusividade.

O plenário aprovou por unanimidade as alterações na bancada do PS que tiveram também o aval da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados momentos antes.