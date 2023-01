Presidente da Câmara de Espinho detido pela Polícia Judiciária

O presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, foi detido pela Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação por diversos crimes económicos alegadamente cometidos no licenciamento de obras. É suspeito da prática dos crimes de corrupção activa e passiva, prevaricação, abuso de poder e tráfico de influências, apurou o PÚBLICO junto de fonte da PJ do Porto.

Miguel Reis foi eleito presidente da Câmara de Espinho, distrito de Aveiro, pelo PS nas autárquicas de 2021.

Em comunicado, a PJ informou que, através da Directoria do Norte, em inquérito crime titulado pelo Ministério Público - DIAP Regional do Porto, realizou uma operação policial com o nome Vórtex, "para cumprimento de mandados de detenção e de buscas, no âmbito de investigação da criminalidade económico-financeira".

Segundo a PJ, foram executadas cerca de duas dezenas de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que visaram os serviços de uma autarquia local, residências de funcionários da autarquia e diversas empresas sediadas nos concelhos de Espinho e Porto, tendo-se procedido à detenção de cinco pessoas.

Os detidos, um titular de cargo político, um funcionário da autarquia (chefe da divisão de urbanismo) e três empresários, encontram-se indiciados pela prática dos crimes de corrupção activa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências.

No entanto, ao que o PÚBLICO apurou, a investigação também visa o anterior Executivo de Joaquim Pinto Moreira, que durante 12 anos liderou a Câmara de Espinho e que agora é vice-presidente do grupo Parlamentar do PSD.

No mesmo comunicado a PJ refere que "a investigação versa sobre projectos imobiliários e respectivo licenciamento, respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos".

Nesta operação, que contou com a presença de magistrados do DIAP Regional Porto, estiveram envolvidos vários investigadores e peritos financeiros da Directoria do Norte, bem como peritos informáticos de várias estruturas da Polícia Judiciária.

Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas.

Miguel Reis, 45 anos, era vereador antes de ser eleito para o cargo de presidente da autarquia. Já foi vogal da Assembleia da Freguesia de Anta e deputado na Assembleia Municipal de Espinho. É arquitecto de profissão e também já deu aulas na Escola Profissional de Espinho e fez investigação “nas áreas da Governação do Mar, da Energia e Ambiente, das Novas Formas de Habitar e da Protecção civil”.