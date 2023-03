Certificados de aforro atraíram mais 2664 milhões em Fevereiro

Saldo acumulado do produto de poupança do Estado subiu para 25.093 milhões de euros. Taxa elevada explica aposta dos particulares.

Os Certificados de Aforro (CA), produto de captação de poupança do Estado, que actualmente oferece taxas de remuneração atractivas, comparativamente aos depósitos tradicionais, captaram 2664 milhões de euros em Fevereiro, ligeiramente abaixo dos 3014 milhões registados no mês anterior. Como se verificaram resgates no valor de 105 milhões de euros, o saldo líquido de Fevereiro foi de 2559 milhões de euros.

No acumulado de dois meses, este produto já atraiu mais de cinco mil milhões de euros, elevando o saldo acumulado para 25.093 milhões de euros, máximo de mais de 25 anos.

A explicação para este crescimento está na taxa de rentabilidade oferecida, que para as subscrições realizadas em Fevereiro se situou em 3,403%, muito acima do valor médio dos depósitos a prazo (0,56% em Janeiro).

Para as aplicações realizadas no corrente mês de Março, a taxa-base deste produto subiu um pouco mais, para 3,5%, o máximo fixado para este produto.

A taxa de remuneração dos CA é composta pela média da Euribor a três meses, fixada nas últimas 10 sessões, até ao antepenúltimo dia útil de cada mês, acrescida de 1%.

À taxa base podem ainda acrescer prémios de permanência, que na Serie E, a única que aceita novas subscrições, vão de 0,5% a partir do segundo e até ao quinto anos, e de 1% do sexto até à data-limite da “vida” do produto, que é de dez anos.

Nos Certificados do Tesouro (CT), a evolução foi bem mais modesta, o que é explicado pela remuneração menos atractiva, onde apenas entraram 10 milhões de euros e saíram 580 milhões. Boa parte da saída de dinheiro deste produto ficará a dever-se ao facto de parte das aplicações estarem a atingir a maturidade.

O saldo dos CT caiu para 14.042 milhões de euros.