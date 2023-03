Porque é que a Arábia Saudita vai ter outra companhia aérea de bandeira?

A Arábia Saudita vai lançar outra companhia aérea estatal, entrando num sector já lotado de concorrentes regionais, à medida que os estados do Golfo Pérsico se viram mais para o turismo num esforço para diminuir a dependência das receitas petrolíferas.

Riyadh Air, com base na capital saudita, pretende voar para cem destinos até 2030, de acordo com os meios de comunicação estatais. A agência noticiosa estatal SPA relata que "será uma companhia aérea de classe mundial, adoptando as melhores normas globais de sustentabilidade e segurança".

Mas a transportadora, que será inteiramente propriedade do Fundo de Investimento Público do Governo saudita, enfrenta uma forte concorrência, incluindo da outra companhia aérea estatal do país, Saudia, anteriormente conhecida como Saudi Arabian Airlines [e que já voa para cerca de uma centena de destinos].

Vizinhos da Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos são proprietários da bem-sucedida companhia aérea Emirates, bem como da mais pequena Etihad Airways. A companhia aérea estatal Qatar Airways é outra concorrente de longa data na região. Tony Douglas, antigo chefe executivo da Etihad, vai liderar a Riyadh Air.

Foto Esta semana, a companhia e a Boeing, no momento de assinatura da encomenda de 72 787-9 Dreamliners, dito um "negócio de milhões de milhões", "sem precedentes para uma nova companhia aérea" dr

As companhias aéreas do Médio Oriente têm aproveitado as suas posições geográficas como uma porta de entrada entre Europa, Ásia e África. As escalas no golfo são comuns para voos entre a Europa e a Ásia, especialmente desde que a guerra na Ucrânia tornou muitas rotas de voo mais longas, com as companhias aéreas a evitarem o espaço aéreo russo.

A Arábia Saudita, reino rico em petróleo, juntamente com os seus vizinhos igualmente ricos em recursos, diz querer diversificar a sua economia e reduzir a dependência das receitas petrolíferas. O Dubai flexibilizou a regulamentação sobre o consumo de bebidas alcoólicas em Janeiro, numa aparente tentativa de apaziguar turistas e expatriados. A realização do Campeonato Mundial de Futebol no Qatar no ano passado foi amplamente considerada como um teste de alto risco para o país firmar-se como um importante actor mundial e destino de negócios e turismo.

É estimado que a criação da Riyadh Air venha acrescentar 20 mil milhões de dólares (18,7 MM€) no "crescimento do PIB não petrolífero", relata a SPA, acrescentando que faz parte da "estratégia do fundo de investimento estatal para desbloquear as capacidades de sectores promissores que podem ajudar a impulsionar a diversificação da economia local".

Rico Merkert, professor de transportes e gestão da cadeia de abastecimento na Universidade de Sydney, diz que a jogada é "um desenvolvimento significativo para a indústria da aviação". Aponta que a Riyadh Air quer voar para dezenas de destinos até 2030, mesmo quando outras companhias aéreas estão a tentar atingir emissões nulas até esse ano.

Ainda assim, os aviões que serão utilizados pela Riyadh Air são "muito eficientes em termos de combustível e, consequentemente, emitem menos CO2 em comparação com as frotas de alguns dos seus concorrentes", afirma. E a concorrência poderia fazer baixar as tarifas para quem procura transitar pelo Médio Oriente, acrescenta.

Henry Harteveldt, um analista da indústria das viagens do Atmosphere Research Group, apelidou a jogada de "extraordinária". Diz que a fundação da Riyadh Air é provavelmente um esforço do fundo estatal para pressionar a Saudia a ter um melhor desempenho.

"Querem que o país compita mais por viajantes de lazer, e querem certamente que o país seja um destino mais fácil de alcançar para os viajantes de negócios", afirma.

No entanto, a Arábia Saudita enfrenta obstáculos para além da concorrência regional na prossecução dessas aspirações. O seu historial em matéria de direitos humanos, particularmente no que diz respeito aos direitos das mulheres, tem sido amplamente criticado. Os Estados Unidos acusaram o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman por ter ordenado o assassinato do jornalista e residente nos EUA Jamal Khashoggi em 2018.

As diferenças nas normas culturais podem também revelar-se um desafio para a Riyadh Air, uma vez que esta procura competir com os grandes operadores no golfo. A Saudia não serve álcool nos seus voos, lembra Harteveldt, notando que a Emirates é conhecida por uma vasta selecção de vinhos.

A Riyadh Air já tem site oficial.