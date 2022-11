Administração Biden garante imunidade ao líder saudita em processo sobre assassínio de Khashoggi

Joe Biden chegou a chamar-lhe “pária” e ordenou a divulgação de um relatório da CIA que o responsabiliza pelo brutal assassínio de Jamal Khashoggi, saudita a viver nos Estados Unidos e colunista do jornal The Washington Post. Durante a campanha para a presidência, Biden prometera ainda que responsabilizaria o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, mas a sua Administração acaba de afirmar que deve ter imunidade num processo sobre o seu papel na morte do jornalista. “Hoje, Jamal morreu outra vez”, escreveu no Twitter Hatice Cengiz, a noiva de Khashoggi.