Etihad estreia voos directos Lisboa - Abu Dhabi no Verão

Uma rota para “potenciar o comércio e o turismo” entre Portugal e Emirados Árabes Unidos, diz Antonoaldo Neves, antigo CEO da TAP, agora da Etihad. Serão três voos semanais no Dreamliner.

A Etihad Airways confirmou o início de voos directos entre Abu Dhabi e Lisboa a partir de 2 de Julho, tendo também como objectivo apostar na plataforma aérea do emirato para ligações à rede global da companhia.

Segundo informação da empresa, serão três voos semanais, marcados para as terças, quartas e domingos.

“Conhecendo o mercado português como eu o conheço, estou encantado com a possibilidade do nosso novo voo directo poder potenciar o comércio e o turismo entre os Emirados Árabes Unidos e Portugal", comenta em comunicado o CEO da Etihad, Antonoaldo Neves, cujo conhecimento do mercado português, como o próprio destaque, se deve a ter sido presidente executivo da TAP por dois anos e meio (2018/2020)

A rota, destaca ainda Neves, permite aos passageiros portugueses mais alternativas de acesso aéreo ao "subcontinente indiano, China, Sudoeste Asiático e Austrália".

Para reforçar esta aposta nas ligações via Abu Dhabi, a Etihad promove um programa de Stopover, que permite passear pelo emirado antes de seguir para outro destino e que inclui "noites de hotel grátis numa selecção de hotéis de 3 e 4 estrelas" e "descontos até 40% em hotéis premium de 4 e 5 estrelas".

Os voos, com um tempo previsto de cerca de 7h25, deverão ser operados em Boeing 787 Dreamliner e no site da empresa surgem bilhetes desde 350 euros por trajecto em económica (mas que dependendo das datas facilmente duplicam ou triplicam) – desde cerca de 1700/2000 euros em executiva.