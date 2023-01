Dubai corta imposto sobre bebidas alcoólicas para atrair turistas

Com a competição a crescer no campeonato do turismo no Golfo Pérsico, o Dubai decidiu suspender o imposto de 30% sobre bebidas alcoólicas assim como a licença necessária pelos residentes estrangeiros para comprá-las, transportá-las ou armazená-las, de acordo com a Reuters.

Segundo a imprensa local, a medida está em vigor desde 1 de Janeiro e, para já, vai ser implementada por um período experimental de um ano. No entanto, o departamento de comunicação do Dubai não respondeu ao pedido de comentário da agência de notícias relativamente à alteração legislativa.

A tolerância do emirado relativamente a estilos de vida mais liberais, comparativamente a outros destinos no golfo, há muito que tem atraído milhares de turistas e migrantes estrangeiros de todo o mundo, a par das oportunidades de negócio, dos edifícios gigantes, dos centros comerciais enormes e as ilhas em forma de globo ou palmeira.

Agora, com outros países do Golfo Pérsico apostados em surgir no radar de turistas e migrantes ocidentais – caso do Qatar com o Mundial de Futebol ou a Arábia Saudita, que tem no turismo um dos pilares do seu plano Visão 2030 – a cidade-estado dos Emirados Árabes Unidos decidiu relaxar as medidas relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas.

“Com a remoção do imposto municipal de 30% e uma licença gratuita para bebidas alcoólicas, comprar as suas bebidas favoritas é agora mais fácil e barato do que nunca”, anunciou no Instagram a MMI, uma das duas principais fornecedoras de bebidas alcoólicas no Dubai. “Novo ano, novos preços”, lançou por sua vez a African+Eastern, a outra retalhista, na mesma plataforma.

As duas empresas garantem que os preços nas suas lojas vão reflectir a suspensão da taxa, no entanto, ainda não é certo que o mesmo aconteça nos restaurantes e bares dos hotéis da cidade, por exemplo, onde maioritariamente se encontram bebidas alcoólicas à venda, uma vez que é proibida a venda a muçulmanos, que constituem a maioria dos cidadãos.

Além do imposto de 30%, que tornava as bebidas alcoólicas num produto caro comparativamente a outros destinos, os residentes estrangeiros no Dubai tinham ainda de pagar uma taxa de cerca de 69€ (73 dólares) pela licença que permite consumir bebidas alcoólicas, transportá-las ou armazená-las em casa, que passa agora a ser gratuita, tal como já era para turistas (neste caso, licenças temporárias).