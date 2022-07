Pelo futuro ou pelo passado, o Dubai não pára de surpreender

A Expo 2020 já faz parte do passado e, por mais vitorioso que ele tenha sido, o Dubai recusa-se a abrandar o ritmo e a perder o foco no presente. E também no futuro, esse tempo que há-de vir e ao qual este emirado árabe dedica agora um museu digno de ser visto por dentro e por fora - o edifício que o alberga tem a forma de um anel alongado e é decorado com caligrafia árabe. Um atractivo que nos leva a viajar no tempo e ao espaço, com os olhos postos nos ecossistemas, na tecnologia e também na saúde e no bem-estar. Bem vistas as coisas, 2071 não está assim tão longe e torná-lo num tempo bom depende, em grande parte, de todos nós. Pronto para seguir viagem?