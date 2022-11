Aviões com emissões zero? É possível, mas falta nova tecnologia

Andar de avião ou não andar de avião? A pergunta é colocada cada vez mais por quem tem preocupações ambientais e questiona viajar à custa dos combustíveis fósseis, responsáveis pelas alterações climáticas. Embora várias optimizações a nível da aviação tenham feito diminuir nas últimas décadas as emissões de dióxido de carbono (CO2), o aumento do número de passageiros em todo o mundo mais do que compensou esse avanço. Em 2019, a aviação comercial atingiu o pico de 4,56 mil milhões de passageiros e as emissões desta indústria foram de 920 milhões de toneladas de CO2. Ou seja, 2,1% de todo o CO2 emitido por actividades humanas naquele ano veio da aviação. Por comparação, seis anos antes, as emissões da aviação eram de 707 milhões de toneladas de CO2.