Primeira produção portuguesa de hidrogénio verde avança na Póvoa de Santa Iria

Hychem tem projectos para produzir hidrogénio para fins industriais, mas também para aviões e para veículos pesados. Projecto arranca com capacidade para produzir mais de 1000 toneladas. Empresa está a investir 35 milhões de euros no complexo químico da Póvoa de Santa Iria.

O hidrogénio verde deverá ser um dos combustíveis do futuro e Portugal está apostado em desenvolver, na área de Sines, um dos primeiros projectos europeus para a sua produção em grande escala. O megaprojecto de Sines ainda vai demorar alguns anos, mas a primeira unidade portuguesa de produção de hidrogénio em escala industrial deverá começar a funcionar até final do ano no complexo da Hychem-Produtos Químicos na Póvoa de Santa Iria. Falta apenas concluir o processo de licenciamento da unidade de painéis fotovoltaicos prevista no projecto para que comece a sair hidrogénio verde da fábrica de clorato de sódio da Hychem. Em paralelo, a empresa está a instalar um outro sistema que permitirá produzir também hidrogénio verde a partir de biogás captado em aterros sanitários da região.