À palheta, a Shakespeare e ao museu com os miúdos

FESTIVAL

Palheta - Festival de Robertos e Marionetas

3 a 5 de Março

A arte de bem “bonecrar” volta a invadir Ílhavo. A sexta edição do Palheta começa por dizer Nunca com as Marionetas do Porto e termina a descobrir, vindo do outro lado da fronteira, o Misterio del Cristo de los Gascones com a Nao D'Amores.

Pelo meio, terá direito à estreia nacional de Retablillo de don Cristóbal (também do grupo espanhol), ao Arabesco que a Red Cloud criou para o festival, ao teatro de robertos da Mandrágora, aos Transportadores da Radar 360º, a oficinas de marionetas e a arruadas de robertos gigantes.

O preço vai, no máximo, até aos 4€, sendo algumas actividades livres de custos. O programa detalhado pode ser consultado aqui.

DANÇA

Pedra Doce - Poética de Cora Coralina

3, 7 e 11 de Março

A Companhia de Ballet da Cidade de Niterói atravessa o Atlântico para trazer uma homenagem a uma das mais importantes escritoras brasileiras: Cora Coralina (1889-1985). É a sua poesia que comanda a coreografia, porque Fran Mello, o director artístico, quis “relacionar a escrita de Cora, os seus ímpetos e necessidades em escrever, com a dos corpos dos bailarinos ao ler (ou ouvir) seus poemas”, revela a sinopse.

O título evoca as doceiras de Goiás, terra natal de Coralina — lembrança sentida também no momento em que “na plateia, o público será contagiado pelo aroma do doce de coco feito em cena”.

O espectáculo, para maiores de seis anos, é dançado em Torres Vedras a 3 de Março (no Teatro-Cine, 5€), Braga no dia 7 (no Espaço Vita, com entrada livre) e Alcobaça no dia 11 (no Cine-Teatro; 8€), sempre às 21h30.

Foto Pedra Doce - Poética de Cora Coralina DR

CINEMA

Ampla

3 a 5 de Março

A Ampla é uma mostra de cinema apostada em exibir os “melhores filmes dos melhores festivais nacionais”, numa espécie de condensado das obras premiadas, em 2022, no Curtas Vila do Conde, IndieLisboa, Motelx e Monstra.

Genericamente apontada para maiores de 12 anos, guarda um segmento só para os mais pequenos (maiores de seis), baseada nas secções infanto-juvenis desses certames. Na selecção entram temas como o medo ou a imaginação e personagens como astro-zombies ou um carteiro que entrega sentimentos.

As sessões de curtas infantis têm lugar na Culturgest, em Lisboa, às 10h30 de sexta-feira (para escolas) e às 11h30 (para famílias), por 4€ (2€ até aos 18 anos). Todos os filmes são dobrados ou falados em português e o cartaz está disponível aqui.

ACTIVIDADES

Noite no Museu

1 de Março a 30 de Setembro

Quando o último visitante sai, começa a aventura. Imagine-se uma mistura das sagas À Noite do Museu e Parque Jurássico, com a diferença de que os dinossauros não vão ganhar vida nem querer comer-nos ao pequeno-almoço. Mas vão andar à espreita.

A ideia é pernoitar entre Tyrannosaurus rex, Triceratops e outros gigantes pré-históricos (à escala real) que estão no Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva de Lisboa, a habitar a exposição Dinossauros - O Regresso dos Gigantes, com o selo do Museu da Lourinhã.

De lanterna na mão e curiosidade acesa, os aspirantes a paleontólogos (dos seis aos 15 anos) vão viajar ao passado da Terra, aprender a estudar as espécies antigas e saber mais sobre fósseis. Depois, enfiam-se no saco-cama e ali ficam para dormir e sonhar.

O calendário da experiência contempla sessões para grupos escolares e também para famílias. No primeiro caso, acontecem semanalmente, de quinta para sexta; no segundo, de sábado para domingo, em datas específicas (a próxima é dia 11 de Março). A participação fica a 50€ por pessoa. Mais informações aqui.

Todos a Bordo!

4 de Março

Hugo Inácio é o condutor desta oficina de teatro físico em que os participantes são desafiados a entrar no jogo de navegar num barco imaginário. Vão em alto mar, entre ondas e ventos fortes, e é preciso “equilibrar o balanço do barco, não vá ninguém cair e ter de ser resgatado por algum valente marujo que não se importe de encharcar as bonitas roupas que os pais lhe deram”, desafia a convocatória.

A ordem para subir a bordo é dada pelos Sábados para a Infância do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. A viagem está marcada para sábado, às 10h30. Destina-se a marujos dos seis aos 12 anos e custa 10€ (informações e reservas aqui).

Gamelão

4 de Março

A oficina do dia tem o formador Philippe Martins aos comandos de um trabalho de criação colectiva em torno do gamelão, instrumento tradicional de Java (Indonésia) e “símbolo de união entre pequenos e grandes, músicos e não-músicos”, lê-se no convite.

Realiza-se no sábado, às 10h30, na Casa da Música do Porto, com entrada a 6€ e classificação para maiores de seis anos.

TEATRO

Ciclo Shakespeare

1 a 19 de Março

Hamlet Sou Eu ou uma peça para descobrir (e distrair de) Shakespeare. Romeu e Julieta transformada numa “excelente e lamentável sobremesa”. E um bully chamado MacBad num jogo em que o espectador é um gamer. A trilogia do Teatro Praga está no centro de todo um ciclo que o Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) dedica ao dramaturgo inglês.

Ao teatro juntam-se uma conferência performativa “de inspiração tiktokiana”, a formação To Be Shakespeare or Not to Be Shakespeare – That's the Question (ambas pelo Praga) e a exposição Colecção de Palavras pelo colectivo VivóEusébio.

Os bilhetes para as peças vão dos 3€ aos 7€; as restantes actividades têm entrada livre. O alinhamento completo está aqui.

Foto WilliamShakeskKkKKkk, uma conferência performativa ALIPIO PADILHA

Germinação

5 de Março

“Alpindo e Boleta são dois amigos gaiteiros, também pantomineiros”, para quem “a vida é jardinagem e uma constante viagem”. São eles os protagonistas desta peça recheada de histórias, palavrinhas inventadas e ideias germinadas, sempre com sabor musical. Escrita por Abel Neves e encenada por Paulo Duarte, é uma produção do Teatro do Montemuro.

Neste domingo, às 11h, vai ao Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo. Os miúdos (maiores de seis anos) são convidados a chegar cedo para o reconhecimento do palco e a ficar para uma conversa pós-espectáculo. A entrada custa 4€.

Foto Germinação Teatro do Montemuro

Uma Ideia de Justiça

7 a 11 de Março

Uma série de perguntas são trazidas à mesa, perante convivas em “cadeiras especiais” que tanto acolhem “os que têm pernas compridas, os que não conseguem estar quietos, os que vêm sempre e os que não costumam ser convidados”. Quando chega uma travessa de fruta, quem tem direito à primeira peça?

Liberdade, equidade, inclusão e diversidade são noções articuladas pela peça escrita por Isabel Minhós Martins e dirigida por Joana Providência. Estreia-se com o propósito de ser “um espectáculo para crianças, mas também para todos”, à medida que levanta “interrogações sobre direitos e deveres” e se afirma como “uma ferramenta de construção da noção de justiça”.

Dirigida a maiores de seis anos, está em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, às 11h de terça e quarta, às 15h de quinta e sexta e às 19h de sábado. O preço dos bilhetes é 10€, baixando para metade até aos 12 anos.

Uma Ideia de Justiça João Tuna Uma Ideia de Justiça João Tuna Uma Ideia de Justiça João Tuna Uma Ideia de Justiça João Tuna Uma Ideia de Justiça João Tuna Uma Ideia de Justiça João Tuna Fotogaleria Uma Ideia de Justiça João Tuna

Aladino

4 de Março

A antiga lenda árabe que conta a história fantástica de Aladino, um rapaz que descobre uma lâmpada mágica onde vive um génio que lhe concede três desejos, transforma-se num musical escrito e encenado por Miguel Ruivo Duarte. Entre outras surpresas, os espectadores devem preparar-se para “uma nova e inesperada história de amor” que envolve a revelação do “segredo fofo do malvado Jafar”, atiça a sinopse.

O espectáculo, que anda na estrada desde finais de Fevereiro, instala-se na Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira, neste sábado, às 11h e às 16h, com bilhetes a 10€.

Próximas paragens do tapete voador: Braga (dia 5 de Março, no Altice Fórum), Portalegre (dias 14 e 15, no Centro de Artes e Espectáculos), Santa Maria da Feira (dia 27, no Europarque) e Beja (dias 30 e 31, no Teatro Pax Júlia). Em Abril, dirige-se a Portimão para o Rituais Kids Fest (dia 8) e ao Teatro Sá da Bandeira, no Porto (dia 30).