Lula da Silva a discursar no 25 de Abril? Parece-me perfeito

Numa conferência de imprensa em Brasília, e tendo ao seu lado o ministro das Relações Exteriores do Brasil (mais oficial não podia ser), o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho anunciou, que o presidente Lula da Silva iria discursar na Assembleia da República durante as comemorações do 25 de Abril. E acrescentou, sublinhando a singularidade do momento: “É a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro faz um discurso nessa data.”

