O Outra Espécie faz parte de uma nova linhagem de vegetarianos gulosos

Abriu no Campo Mártires da Pátria, no Porto, uma cantina vegetariana que serve todos os dias comida gulosa e descomprometida. Diz que não é um outro Espécie. É Outra Espécie.

Já nasceu o caçula do restaurante Espécie, o Outra Espécie, um ser com os mesmos genes, vegetarianíssimo e guloso, mas mais descomprometido e ligeiro, um espaço que se apresenta como uma cantina, o filho prematuro da família — porque só passaram sete meses desde o "parto" do irmão mais velho —, e que ameaça dividir as atenções e o amor dos pais.