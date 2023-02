Alec Baldwin enfrenta novo processo por parte da família de Halyna Hutchins

Os pais e a irmã da directora de fotografia Halyna Hutchins iniciaram um processo civil contra o actor Alex Baldwin e outros membros da produção do filme Rust. Em causa está a morte da cineasta em Outubro de 2021 durante as filmagens do western, anunciou a advogado da família, nesta quinta-feira.

O anúncio surge menos de duas semanas depois do procurador de Santa Fé ter acusado formalmente Baldwin de homicídio involuntário, bem como de conduta de segurança imprudente ao manusear uma arma de fogo, que eventualmente acabaria por matar Hutchins e ferir o realizador Joel Souza.

Halyna Hutchins nasceu na Ucrânia, onde continuam a viver os pais e a irmã, nas imediações de Kiev. Enquadrado na lei do Novo México, o processo judicial procura obter uma indemnização por parte de Baldwin, bem como de outros membros da produção do western de baixo orçamento, explicou a advogada Gloria Allred.

“Qualquer um que seja responsável pela sua morte deve ser responsabilizado”, sublinhou a irmã Svetlana, num vídeo gravado em russo e traduzido para inglês, onde não adiantou mais detalhes.

O advogado do actor caído em desgraça, Luke Nikas, não respondeu aos pedidos de declarações para comentar o novo processo em curso.

Foto Halyna Hutchins CAROLINE BREHMAN/EPA/ARQUIVO

Em Outubro, Alec Baldwin chegou a acordo com o marido da directora de fotografia, Matt Hutchins. A advogada da família ucraniana esclareceu que são dois processos distintos e que o acordo anterior visava apenas o marido e o filho de Halyna Hutchins. Assegurou, ainda, que os pais da cineasta continuam a manter contacto com o neto e o genro.

Segundo esse acordo, Matt Hutchins tornar-se-ia produtor executivo do filme Rust, enquanto Baldwin seria mantido no papel principal e Joel Souza como realizador. A produção devia retomar em Janeiro deste ano, mas até agora não há indicação de que tenham voltado aos estúdios, sobretudo depois das acusações em tribunal.

Até agora Alex Baldwin tem negado a responsabilidade pelo incidente, declarando que munições reais nunca deveriam ter entrado no local da filmagem e garantindo que, além de a arma lhe ter sido passado como “fria”, ou seja, sem munições, não tinha disparado. Numa entrevista televisiva em 2021, o actor disse à ABC News que não puxou o gatilho da réplica do revólver Pietta calibre 45.

Todavia, um teste feito pelo FBI apurou que não seria possível o revólver disparar a menos que o gatilho fosse puxado. A primeira audição em tribunal está marcada para 24 de Fevereiro. Se se provar que Alec Baldwin e a armeira Hannah Gutierrez-Reed são culpados de homicídio involuntário, os dois podem enfrentar até 18 meses de prisão.