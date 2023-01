Alec Baldwin já foi formalmente acusado de homicídio involuntário

Depois de 15 meses de especulação, Alec Baldwin e a armeira Hannah Gutierrez-Reed foram, esta terça-feira, formalmente acusados de homicídio involuntário, no caso da morte de Halyna Hutchins, alvejada por uma arma durante as filmagens de Rust, em Outubro de 2021, anunciou a procuradora distrital de Santa Fé.

As acusações, que tinham sido anunciadas há duas semanas, surgem na sequência de mais um ano de especulação em que se duvidava se a procuradora Mary Carmack-Altwies encontraria provas suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipa da filmagem de Rust, um western de baixo orçamento que contava com o actor de 64 anos à cabeça do elenco.

O assistente de realização, David Halls, já tinha chegado a acordo com a justiça, admitindo o uso negligente de uma arma mortífera, disse a procuradora numa declaração, quando apresentou as acusações a 19 de Janeiro — de acordo com as primeiras informações veiculadas, a arma foi entregue a Baldwin por Halls.

"Depois de analisadas as provas e a legislação do estado do Novo México, foi determinado que existem evidências suficientes para apresentar acusações formais contra Alec Baldwin e outros membros da produção de Rust", justificou, à data, a procuradora Mary Carmack-Altwies.

A directora de fotografia Halyna Hutchins morreu, durante um ensaio, em que Alec Baldwin apontou para uma câmara e a arma disparou, atingindo Halyna Hutchins, de 42 anos, no peito. O realizador Joel Souza, que se encontrava posicionado atrás de Hutchins, foi ferido no ombro sem gravidade.

Baldwin sempre recusou qualquer responsabilidade pela morte de Hutchins, declarando que munições reais nunca deveriam ter entrado no local da filmagem e garantindo que, além de a arma lhe ter sido passado como “fria”, ou seja, sem munições, não tinha disparado. Numa entrevista televisiva em 2021, o actor disse à ABC News que não puxou o gatilho da réplica do revólver Pietta calibre.45.

No entanto, o FBI concluiu que “o revólver estava em boas condições e não podia ser disparado sem alguém puxar o gatilho”.

Para conseguir que Baldwin seja condenado por homicídio involuntário — a mais séria das acusações — a procuradora distrital tem de convencer o júri que o actor foi não só negligente no uso da arma, mas também imprudente. “As provas e os factos falam por si mesmo”, lembrou, esta terça-feira, em comunicado, a porta-voz do gabinete de for Carmack-Altwies, Heather Brewer.

A investigação do departamento do xerife de Santa Fé ainda não determinou como é que as munições verdadeiras entraram no estúdio de filmagens.

Foto Halyna Hutchins CAROLINE BREHMAN/EPA/ARQUIVO

Os especialistas legais acreditam que os procuradores terão dificuldade em ganhar o caso, sem provas de que tanto Baldwin, como a armeira Hannah Gutierrez-Reed sabiam que as munições estavam dentro da arma e não tomaram precauções.

O caso abriu portas a uma discussão sobre o uso de armas no cinema — as munições são estritamente proibidas dentro dos estúdios. A armeira Hannah Gutierrez Reed, então com 24 anos, que supervisionava as armas usadas, processou o fornecedor de acessórios, em Janeiro de 2022, alegando que a sua empresa distribuiu munições reais para as filmagens.

Os procuradores argumentaram que Reed foi "por várias vezes negligente e imprudente", inclusive quando aceitou o cargo de armeira, por não ter "qualificações para o fazer", e por não ter seguido o protocolo de segurança no dia da morte de Halyna Hutchins.

De acordo com um processo que chegou ao tribunal estadual do Novo México, Reed diz que se lembra de carregar a arma com cartuchos rotulados como munições falsas, sacudindo a caixa para criar o som característico que esse tipo de cartuchos deve fazer.

A armeira testemunhou em Dezembro, na agência de segurança dos trabalhadores do Novo México, e argumentou que o acidente podia ter sido evitado se tivesse mais tempo para treinar o uso do revólver com Baldwin. O actor, acusou, não manuseava de forma correcta a arma.

O advogado de Alec Baldwin ainda não comentou a acusações. Em Agosto passado, o actor chegou a acordo com a família de Halyna Hutchins, que tinha aberto um processo civil para apurar responsabilidade pela "morte trágica" da directora de fotografia. Nessa altura, foi também anunciado que as filmagens de Rust retomariam em Janeiro deste ano — previsão que o processo de homicídio involuntário pode atrasar.