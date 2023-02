O “regresso” de Truss é (mais) um problema para Sunak

Ex-primeira-ministra britânica e detentora do recorde da mais curta governação de sempre quebrou silêncio para defender agenda neoliberal e criticar o “poderoso establishment económico” do Reino Unido

A montanha de obstáculos que o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, começou a escalar quando assumiu o cargo, há pouco mais de 100 dias, não pára de crescer. À crise económica, às greves generalizadas, às polémicas e investigações envolvendo membros do seu Governo e ao duradouro desempenho negativo do Partido Conservador nas sondagens sobre as intenções de voto dos britânicos, soma-se agora o reaparecimento mediático de Elizabeth Truss, a pessoa que Sunak substituiu na liderança dos tories e do executivo.