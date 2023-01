Jeremy Renner fracturou mais de 30 ossos no acidente a limpar neve

“Treinos matinais, as minhas resoluções de Ano Novo mudaram todas”, escreveu o actor Jeremy Renner no Instagram, onde actualizou os fãs quanto ao seu estado de saúde, na sequência de um acidente com um tractor a limpar neve. A estrela da Marvel, que chegou mesmo a correr perigo de vida, está a recuperar em casa depois de duas semanas no hospital.

Numa fotografia, onde se mostra numa cama hospitalar a fazer o que parece ser fisioterapia, Renner deixou mais detalhes sobre o acidente de que foi vítima: “Estes mais de 30 ossos partidos vão sarar, tornar-se mais fortes, tal como o amor e os laços com a minha família e amigos se tornam mais profundos.”

Jeremy Renner, 52 anos, aproveitou também para agradecer “todas as mensagens e pensamentos” a seu favor durante estas semanas difíceis. Os amigos não tardaram a reagir. Chris Evans, que contracena com o actor nos filmes da Marvel, abordou o tema com humor, elogiando a força do colega na recuperação: “Já alguém foi ver como está a máquina de limpar neve?”. Já Chris Hemsworth deixou uma mensagem de apreço, lembrando ao amigo que ele é “um campeão”.

That’s one tough mf’er. Has anyone even checked on the snowcat???



Sending so much love ?? https://t.co/Wc9M0EhL9d — Chris Evans (@ChrisEvans) January 21, 2023

Na semana passada, Jeremy Renner informou que já estava em casa, a tempo de ver o novo episódio da série que protagoniza actualmente, Mayor of Kingstown. “Com a minha família em casa”, escreveu, confessando ainda ter “o cérebro enevoado”. Por respeito ao acidente, foram alterados os materiais promocionais da série da Paramount Plus, onde inicialmente a personagem de Renner aparecia com o rosto ensanguentado. A imagem foi modificada, retirando os hematomas, que em muito se assemelhavam aos verdadeiros.

Jeremy Renner's cuts and bruises have been removed from the 'MAYOR OF KINGSTOWN' poster following his recent accident. pic.twitter.com/ZbBhuo2Aap — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) January 18, 2023

O actor estava hospitalizado desde 1 de Janeiro, quando sofreu um acidente na sua própria casa em Reno, no estado de Nevada. Terá sido atropelado por um tractor que manuseava para limpar a neve, após as tempestades que assolaram aquela região no final do ano.

O Gavião Arqueiro da saga Vingadores da Marvel sofreu um "traumatismo torácico contundente", além de “lesões ortopédicas" — em mais de 30 ossos, sabe-se agora —, tendo sido necessárias duas cirurgias para tratar os "extensos" ferimentos.

De acordo com o TMZ, que cita um vizinho, a máquina passou acidentalmente sobre uma perna e parte do corpo de Renner que “estava a perder muito sangue” do membro inferior atingido. Ainda antes da evacuação, realizada de helicóptero, outro vizinho, médico, conseguiu fazer um torniquete e controlar a perda de sangue até à chegada dos paramédicos.

Sobre o acidente, o xerife do condado de Washoe, Darin Balaam, detalhou, em conferência de imprensa, que um familiar de Renner tinha ficado atolado na neve enquanto conduzia o carro do actor. Recorrendo ao limpa-neves, Renner rebocou o carro facilmente, mas quando abandonou o tractor, a máquina continuou em movimento. Foi a tentar regressar ao seu lugar, para parar o equipamento, que foi atropelado.

Jeremy Renner, que agora protagoniza a série da plataforma de streaming Paramount Plus, tem no currículo duas nomeações para os Óscares, pelos papéis nos filmes Estado de Guerra, de Kathryn Bigelow, e A Cidade, de Ben Affleck.

Em 2011, participou no filme Missão Impossível: Operação Fantasma, regressando para contracenar com Tom Cruise na sequela Missão Impossível: Nação Secreta, em 2015.

Para além do seu trabalho como actor, Renner tem um pé na música, já tendo exibido os seus dotes de cantor em cenas dos filmes Love Comes to the Executioner (2006), North Country - Terra Fria (2005) e O Assassínio de Jesse James Pelo Cobarde Robert Ford (2007).