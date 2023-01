Jeremy Renner, Gavião Arqueiro dos Vingadores, terá sido atropelado por tractor

O actor Jeremy Renner terá sido atropelado por um tractor que manuseava para afastar a neve da sua propriedade após as tempestades dos últimos dias. De acordo com o TMZ, que cita um vizinho, a máquina Snowcat passou acidentalmente sobre uma perna e parte do corpo de Renner, que “ficou a perder muito sangue” do membro inferior atingido.

Ainda antes da evacuação, realizada de helicóptero, outro vizinho, médico, conseguiu fazer um torniquete e controlar a hemorragia até à chegada dos paramédicos.

Apesar de os vizinhos falarem em acidente, a polícia apreendeu a máquina e, segundo o TMZ, está a tratar do local como uma cena de crime. Isto porque, explica o site, o tractor em causa dispõe de características de segurança extensivas, que deveriam ter evitado o acidente.

Os acidentes com tractores são comuns, apesar de existirem vários regulamentos no sentido de minimizar fatalidades, como a utilização de um arco de protecção (obrigatória desde Janeiro de 2021) ou de cinto. Em Portugal, em 2021, foram registadas 51 mortes em acidentes com máquinas agrícolas e florestais.

A 13 de Dezembro, o actor de 51 anos mostrou no Twitter o violento nevão que atingiu Reno, no estado norte-americano do Nevada. "A neve no lago Tahoe não é brincadeira", escreveu, mostrando um carro soterrado pela neve. As fortes tempestades de neve nos Estados Unidos já provocaram mais de 60 mortos.

Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro da saga Vingadores da Marvel, tem no seu currículo duas nomeações para os Óscares, pelos papéis nos filmes Estado de Guerra, de Kathryn Bigelow, e A Cidade, de Ben Affleck.

Em 2011, participou no filme Missão Impossível: Operação Fantasma, regressando para contracenar com Tom Cruise na sequela Missão Impossível: Nação Secreta, em 2015.

Para além do seu trabalho como actor, Renner tem um pé na música, já tendo exibido os seus dotes de cantor em cenas dos filmes Love Comes to the Executioner (2006), North Country - Terra Fria (2005) e O Assassínio de Jesse James Pelo Cobarde Robert Ford (2007).