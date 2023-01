Actor Jeremy Renner em estado crítico após acidente a limpar neve

Porta-voz adianta que situação clínica do actor está estabilizada.

O actor Jeremy Renner está "em estado crítico, mas estável", após um acidente este fim-de-semana, adiantou um porta-voz da celebridade ao site Holywood Reporter. O incidente ocorreu enquanto o actor limpava neve, com Jeremy Renner a ser helitransportado para o hospital.

"A família está com ele e ele está a receber excelentes cuidados", acrescentou o representante do actor.

A 13 de Dezembro, o actor de 51 anos mostrou no Twitter o violento nevão que atingiu Reno, no estado norte-americano do Nevada, localidade onde se encontra situada uma propriedade de Renner.

"A neve no Lago Tahoe não é brincadeira", escreveu, mostrando um carro soterrado pela neve. As fortes tempestades de neve nos Estados Unidos já provocaram mais de 60 mortos.

Jeremy Renner esteve por duas vezes nomeado para os Óscares, pelos papéis nos filmes Estado de Guerra, de Kathryn Bigelow, e A Cidade, de Ben Affleck. Em 2011, participou no filme Missão Impossível: Operação Fantasma, regressando para contracenar com Tom Cruise na sequela Missão Impossível: Nação Secreta em 2015.

O actor é ainda conhecido por desempenhar o papel de Hawkey, na série de acção da Marvel, tendo participado ainda em filmes do franchise Avengers.