Jeremy Renner já teve alta do hospital e está a recuperar em casa

“Com a minha família em casa”, escreveu o actor Jeremy Renner no Twitter, dando conta que já teve alta do hospital. A estrela da Marvel estava hospitalizada há mais de duas semanas e chegou mesmo a correr perigo de vida, na sequência de um acidente com um tractor a limpar neve.

Tudo está bem quando acaba bem e Renner ainda chegou a tempo de ver o novo episódio da série que protagoniza actualmente, Mayor of Kingstown. Partilhou o quão feliz estava por estar em casa para esse momento, apesar de confessar ainda ter “o cérebro enevoado”.

Os fãs não tardaram a reagir à boa nova, celebrando a recuperação do actor. “Estar em casa com as pessoas que nos são mais queridas é onde queremos sempre viver as nossas conquistas”, escreveu uma utilizadora. E outra acrescenta: “Sabia que quando as orações sobem ao céu, as bênçãos descem à terra.” Ainda no hospital, tinha actualizado o estado de saúde com uma selfie, onde agradecia as "amáveis palavras" de todos.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home ?????? — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023

Jeremy Renner estava hospitalizado desde 1 de Janeiro, quando sofreu um acidente na sua própria casa em Reno, no estado de Nevada. O actor terá sido atropelado por um tractor que manuseava para limpar a neve após as tempestades que assolaram aquela região no final do ano.

De acordo com o TMZ, que cita um vizinho, a máquina passou acidentalmente sobre uma perna e parte do corpo de Renner que “estava a perder muito sangue” do membro inferior atingido. Ainda antes da evacuação, realizada de helicóptero, outro vizinho, médico, conseguiu fazer um torniquete e controlar a perda de sangue até à chegada dos paramédicos.

Sobre o acidente, o xerife do condado de Washoe, Darin Balaam, detalhou, em conferência de imprensa, que um familiar de Renner tinha ficado atolado na neve enquanto conduzia o carro do actor. Recorrendo ao limpa-neves, Renner rebocou o carro facilmente, mas quando abandonou o tractor, a máquina continuou em movimento. Foi a tentar regressar ao seu lugar, para parar o equipamento, que foi atropelado.

O Gavião Arqueiro da saga Vingadores da Marvel sofreu um "traumatismo torácico contundente", além de “lesões ortopédicas", tendo sido necessárias duas cirurgias para tratar os "extensos" ferimentos.

Jeremy Renner, que agora protagoniza a série da plataforma de streaming Paramount Plus, tem no currículo duas nomeações para os Óscares, pelos papéis nos filmes Estado de Guerra, de Kathryn Bigelow, e A Cidade, de Ben Affleck.

Em 2011, participou no filme Missão Impossível: Operação Fantasma, regressando para contracenar com Tom Cruise na sequela Missão Impossível: Nação Secreta, em 2015.

Para além do seu trabalho como actor, Renner tem um pé na música, já tendo exibido os seus dotes de cantor em cenas dos filmes Love Comes to the Executioner (2006), North Country - Terra Fria (2005) e O Assassínio de Jesse James Pelo Cobarde Robert Ford (2007).