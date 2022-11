Chris Evans é o homem mais sexy do mundo, diz a People

O actor Chris Evans foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People. Aos 41 anos, o actor admitiu em entrevista à revista norte-americana que ainda se está a adaptar ao novo título, mas que o galardão irá agradar com toda a certeza a, pelo menos, uma pessoa — a sua mãe. “A minha mãe vai ficar muito feliz. Ela está orgulhosa de tudo o que faço, mas isto é algo de que ela se pode realmente gabar”, brincou.

Além da mãe, o actor diz estar preparado para as brincadeiras que os amigos farão por causa desta distinção. Com 22 anos de carreira, Chris Evans popularizou-se ao interpretar o herói da Marvel “Capitão América”. O actor estreou-se em 2000 na série televisiva “Opposite Sex” e é também reconhecido por interpretar papéis como Tocha Humana nos filmes do Quarteto Fantástico e Francis “Frank” no filme Gifted, de 2017 .

O ano passado, o escolhido pela People foi o actor Paul Rudd, mais conhecido por interpretar “Homem-Formiga”, mais uma personagem do universo Marvel; depois de, em 2020, ter sido o actor Michael B. Jordan, e o músico John Legend, em 2019.

Na mesma entrevista à People, Chris Evans disse ainda estar focado em equilibrar as várias vertentes da sua vida e que pondera abrandar, em prol de se focar um pouco mais no seu futuro fora dos grandes ecrãs. “[Casar e ter filhos] são coisas que quero realmente”, confessou.

Chris Evans será a capa da edição da revista norte-americana, que chega às bancas nesta sexta-feira.

Texto editado por Bárbara Wong