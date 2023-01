As despesas adicionais têm de ser contabilizadas na declaração mensal de remunerações. Se uma empresa pagar um valor fixo, o montante é considerado rendimento do trabalho dependente.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicou um ofício no final desta semana a explicar interna e externamente como é que as despesas do teletrabalho pagas aos trabalhadores devem ser enquadradas pelas empresas para efeitos de IRS.