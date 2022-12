Teletrabalho é uma melhoria ou um problema? Escola de Saúde Pública estuda impacto

O teletrabalho “é uma melhoria que a covid-19 trouxe, porque evita deslocações, facilita a relação entre trabalho e família, permite uma flexibilidade que não existia?” Ou “é mais um problema” que a pandemia criou, “com mais isolamento, menos capacidade de afastamento do trabalho e uma vida infernizada pela tecnologia?” As perguntas são lançadas pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) que avançou com um estudo que pretende avaliar de que forma o teletrabalho poderá afectar o bem-estar dos trabalhadores.

A ideia de avaliar o impacto do teletrabalho, explica ao PÚBLICO Julian Perelman, um dos coordenadores do estudo, “surgiu de maneira óbvia”. Com a pandemia e os confinamentos aplicados em 2020 grande parte dos trabalhadores e estudantes teve rapidamente de passar a trabalhar ou a ter aulas em casa. “Foi uma situação complicada. Todos constatamos a existência de dificuldades técnicas, durante o isolamento, houve relatos de pessoas com dificuldades económicas que não tinham Internet para as crianças poderem assistir às aulas”, recorda, salientando que condições de trabalho difíceis têm impacto na saúde mental e na saúde física.

O tema era novo para muitos e a ENSP recolheu dados sobre o teletrabalho através do barómetro que criou para avaliar o impacto e as percepções da população sobre a pandemia. “Também por aí tínhamos algumas indicações do que podia estar a acontecer. Não fomos, obviamente, os únicos a levantar a questão. Também os sindicatos e os partidos políticos o fizeram. Criaram-se leis relativas ao teletrabalho em Portugal e noutros países. Havia um sentimento de urgência e tomaram-se decisões com pouca evidência para a sustentar”, refere.

As medidas para responder à pandemia alteraram-se, mas o “tema continua actual”, salienta o investigador, tendo em conta que haverá empresas que adoptaram por completo o teletrabalho e trabalhadores que mantêm o desejo de continuar com esta opção. “Antes de mais, o que queremos é descrever a situação. É sabido que existe uma relação entre o trabalho e a saúde”, diz.

Primeiros dados em Janeiro

Para este estudo, a ENSP fez uma parceria com o Conselho Económico e Social que permitiu a angariação de cerca de 30 empresas interessadas em participar. É através destas que está a ser enviado um inquérito aos funcionários e que também está aberto à população geral que queira participar.

As perguntas são variadas, como explica o investigador. “O tipo de contrato que tem, qual o seu estatuto, se tem flexibilidade [de horário], questões genéricas que se sabe terem relação com a saúde. E depois colocamos perguntas especificas em relação ao teletrabalho: quais as condições que tem, equipamento, nível de luz, aquecimento, se tem um espaço próprio para trabalhar, como é a articulação com a vida familiar”, exemplifica, referindo ainda questões relacionadas com o horário e o direito a desligar do trabalho e há custos suportados ou não pela empresa.

O processo terá entretanto uma outra parte direccionada às empresas, procurando perceber se houve ou não um aumento da produtividade e de ganhos económicos. Existirão entrevistas aos gestores, num trabalho mais qualitativo, que se centra em temas também relacionados com a organização e a percepção relativa ao teletrabalho.

Os primeiros resultados, ainda preliminares, deverão ser conhecidos em Janeiro do próximo ano, mas “o projecto foi pensado a longo prazo”. Para isso, o questionário será repetido, durante algum tempo, aos inquiridos para avaliar a evolução da situação. Essa continuidade permitirá também outras análises mais detalhadas, como na área da saúde mental e física e condições de trabalho. Os dados serão partilhados com o Governo “para ajudar a definir políticas” nesta área e a sustentar decisão já tomadas ou futuras.