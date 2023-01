Grandes empresas prometem no mínimo 1320 euros para jovens licenciados

Meia centena de grandes empresas assinam hoje um pacto com a promessa de aumentar o emprego jovem e melhorar a qualidade desse emprego, incluindo os níveis salariais.

Cinquenta grandes empresas portuguesas assinam esta tarde o “Pacto Mais e Melhores Empregos para os Jovens", um documento aberto a novas adesões no futuro e que inclui uma série de metas para, até 2026, melhorar salários e a qualidade do emprego de jovens até aos 29 anos. Um dos compromissos tangíveis é o de, nos próximos três anos, "aumentar a percentagem de jovens com ensino superior" que ganhem, pelo menos, o mesmo que está fixado para o nível remuneratório de entrada na carreira de técnico superior – que em 2022 era de 1320 euros.