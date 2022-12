2023 será o ano da consciência climática, do metaverso e das aventuras — pelo menos à mesa

Tão comum quanto as músicas de Natal a tocar nas lojas e a corrida pela compra de prendas e encomendas para a ceia, as previsões de como vamos comer no ano vindouro tornaram-se já uma tradição de final de ano. As tendências que devem definir a nossa alimentação nos meses seguintes são um negócio que põe a trabalhar consultorias de comportamento, empresas de pesquisa de mercado e chefs e cozinheiros do mundo todo. Afinal, o que encontraremos no prato?