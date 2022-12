Cartas coleccionáveis de Trump esgotam em menos de um dia

A colecção de cartas coleccionáveis digitais de Donald Trump esgotou em menos de um dia e arrecadou cerca de 4,5 milhões de dólares (cerca de 4,2 milhões de euros) em vendas, apesar de o ex-Presidente dos EUA ter sido ridicularizado de forma generalizada quando revelou que o seu "grande anúncio" era a entrada no mundo dos NFT.

Na quarta-feira, Trump disse aos seus apoiantes, através da sua rede social Truth, que tinha um “grande anúncio” para fazer. Um dia depois, o ex-Presidente anunciou a venda das "cartas de edição limitada", afirmando que dariam "um óptimo presente de Natal" e prometendo ainda que seriam muito parecidas com as cartas coleccionáveis de jogadores de basebol, mas "muito mais emocionantes”."É uma arte incrível da minha vida e carreira”, disse.

As cartas mostram Donald Trump disfarçado de super-herói, astronauta, piloto da Nascar, lutador de boxe, jogador de futebol, entre outras. Cada cartão tem o seu número presidencial, o 45, estampado.

Os NFT (non-fungible token, na sigla inglesa​) podem ser comprados e vendidos como qualquer outra propriedade, mas não têm uma forma tangível própria. Os activos "únicos" no mundo digital estavam à venda no mercado Opensea, que podiam ser acedido através de um site dedicado criado para a venda. O site anunciou, na sexta-feira, que as cartas já estavam esgotados. Havia 45 mil cartões à venda, disponíveis por 99 dólares cada (cerca de 93 euros).

Tal como acontece com outros NFT, o comprador detém a propriedade de uma carta digital específica de Trump digital, mas a própria imagem pode ser copiada e partilhada por qualquer pessoa online. Algumas imagens tinham apenas um NFT associado, enquanto outras tinham stock de 20.

Embora a natureza das imagens digitais signifique que há um fornecimento ilimitado, desde que utilizador saiba guarda a imagem, existia um número limitado de NFT neste lançamento.

O anúncio de Trump atraiu críticas e muitas piadas, inclusive por parte de republicanos. "Não aguento mais", disse Steve Bannon, comentador de direita e antigo conselheiro de Trump sobre a venda no seu podcast, dizendo ainda que qualquer pessoa envolvida no projecto "devia ser demitida".

Para divulgar as suas cartas coleccionáveis, Trump publicou um vídeo promocional na Truth Social em que se podia ver uma versão em desenhos animado do ex-Presidente em frente à Trump Tower, em Nova Iorque. No vídeo, Trump rasga a sua camisa para revelar um fato de super-herói estampado com a letra T enquanto lasers disparam dos seus olhos.

As pessoas que compraram as cartas também participaram numa competição para ganhar prémios. Da lista fazia parte um jantar no Mar-a-Lago com Trump, um jogo de golfe com o ex-Presidente ou uma chamada no Zoom.